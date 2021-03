El preocupante mensaje de Iker Casillas sobre su “depresión y ansiedad”

Han pasado ya más de dos semanas desde que la separación entre Sara Carbonero e Iker Casillas se hiciera oficial pero desde entonces los rumores, especulaciones y mensajes ocultos a través de la redes sociales no han cesado.

La triste noticia de sus ruptura llegaba el 12 de marzo con un comunicado conjunto. “Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados”, señalaron. Ahora, ambos tratan de afrontar su nueva vida y, aunque no se pronuncian públicamente, han encontrado en las redes sociales la mejor plataforma para mostrar sus sentimientos y tal vez lanzar algún que otro mensaje a su expareja.

Si Sara publicaba este fin de semana una profunda reflexión tras su ruptura con el arquero en la que que se puede apreciar su decepción por una pasado plagado de dolor y engaños, el ex portero de la selección no se ha quedado atrás. El cúmulo de informaciones que colocan a Iker como el malo de la película y las especulaciones sobre supuestas parejas e infidelidades parecen estar pasándole factura. Los últimos tiempos están siendo muy duros para Casillas que, aunque en tono de broma, no ha dudado en hablar en redes de su “depresión y ansiedad”.

Ha sido en tono de humor y utilizando el famosísimo meme del momento del barco encallado en el canal de Suez y que lleva varios días bloqueando por completo el transporte marítimo internacional, el modo en el que Iker ha dejado caer que la ruptura la lleva regular, y que no está pasando por su mejor momento personal que digamos. “Mi ansiedad y depresión en la vida” ha escrito el arquero.

El mensaje de Casillas que ha sorprendido a todos

La fuerte presión mediática a la que está expuesto desde hace semanas ha hecho mella en un salud y el portero no dudó en compartirlo en redes pero, ante el revuelo generado por su confesión, optó finalmente por borrar la “storie” y no dejar ni rastro.

Novias e infidelidades

Lo cierto es que no debe ser fácil para el portero el aluvión de noticias sobre nuevas parejas como Sara Denez, que fue desmentido por la joven, o las escandalosas declaraciones de una supuesta exnovia llamada Ruth Sanz. “Cuando estuvo conmigo, nunca respetó a sus parejas. Es una persona mentirosa y muy egoísta. Además de ser tacaño, nunca me hizo un regalo”, recordó la joven.

Además, de ello resaltó que “Iker es básico, mentiroso, egoísta y desleal, pero le admiro como profesional”, teniendo en cuenta que tuvieron una relación “intima” entre el 2002 y el 2004. No obstante, la relación entre ambos terminó en 2008.

Estas acusaciones de infidelidad parecen haber colmado el vaso de la paciencia del ex capitán de la selección española que ha decidido “ponerlo todo en manos de sus abogados”. Dicho en otras palabras, demandar a todos los que hablen mal de él. Mientras esto ocurre, Iker Casillas, lanzaba ayer por la tarde un aviso a navegantes. “Escuchando y viendo”, escribió junto a una imagen en la aparece relajado y disfrutando del domingo.