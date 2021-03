Sara Denez: el penalti más difícil de Iker Casillas

Cuando aún no estábamos recuperados del shock causado en la opinión pública por la noticia de la ruptura de los Carbonillas, apelativo cariñoso con el que se conocía a la pareja formada por Iker Casillas y Sara Carbonero, la revista Semana saca a la luz, sin imágenes que lo confirmen, a la nueva amiga del futbolista. Una información que, a pesar de haber sido desmentida por su protagonista, Sara Denez, ha causado enorme impacto entre los especialistas del sector.

Para entender qué hay detrás de esta exclusiva con la que Semana espera arrasar en los kioskos y ocupar todas las tertulias televisivas, no hay más que leer entre líneas en el texto del longevo semanario de crónica social español. Después de que la revista Lecturas le tomara la delantera al dar una información que obraba en poder de Semana desde hace semanas, esta vez se ha lanzado a publicar quién es la confidente y paño de lágrimas del mediático periodista.

En su último número, el que publica la exclusiva que desvela la existencia de Sara Danez en la vida del futbolista, desde la versión online del semanario se asegura que “la ruptura de la pareja era un secreto a voces, aunque hace dos semanas la periodista desmintió la ruptura a SEMANA”. De este modo, la publicación ha dejado claro que hablaron con Sara, y ella desmintió, la información sobre su separación de Iker Casillas.

Sara Carbonero desmintió la separación a Semana.

Tras el desmentido a la dirección de Sara Carbonero, la revista decidió no publicar la información que obraba en su poder: que Iker y Sara hacían vidas separadas desde hace tiempo. No había imágenes que sustentaran la información, y el matrimonio aún seguía viviendo en el impresionante chalet de La Finca (Pozuelo de Alarcón), pero a la redacción ya habían llegado las pruebas de que el futbolista tenía una nueva ilusión, aunque no se pusiera nombre a Sara Danez.

Días antes, en una de sus publicaciones online, Semana se hacía eco de la existencia de los audios que adelantó Kiko Matamoros en Sálvame y en los que “Iker Casillas se culpabilizaba del fin de su matrimonio”. El colaborador aseguro que “Hay audios por ahí de él confirmando esta situación. Evidentemente, no son publicables. Evidentemente, no se pueden sacar, pero él habla de intimidades por su parte y fallos que ha podido tener en su relación”. No era la única revista que había tenido acceso al contenido de los audios y que no se lanzó a hacer pública la crisis de la pareja formada por Sara Carbonero e Iker Casillas.

FOTO DE INSTAGRAM DE SARA CARBONERO E IKER CASILLAS EN OPORTO

La que sí lo hizo fue la revista que dirige Luis Pliego que, el pasado miércoles, sacaba a la luz la información que muchos medios censuraron: el matrimonio estaba roto desde hacía tiempo y apenas compartían espacio ni tiempo. Pero, por el bienestar de sus hijos pequeños, Martín y Lucas y la delicada situación salud que atravesaba Sara Carbonero, el matrimonio había decidido no hacer pública la crisis que vivían, aunque podrían haber dejado constancia, ante notario, de la verdadera situación de su matrimonio en el que ambos se comprometían a mantener total confidencialidad ante una posible separación. Algo parecido a lo que hicieron David Bustamante y Paula Echevarría, gran amiga de Sara e Iker.

La revista Semana tiene constancia de que Iker y “la otra Sara”, hablan y se ven, desde hace meses.

Puestos en contacto con fuentes de la revista, nos confirman que su exclusiva, como no podía de ser de otra manera, se basa en información contrastada: “Lo tenemos atado. Tenemos constancia de que, desde hace meses, se hablan y se ven. No es la primera vez que nos desmienten y después nos tienen que dar la razón. En cualquier caso, nosotros hablamos de que que ella es su paño de lágrimas, una amiga, con la que estuvo comiendo en Sevilla el día antes de que se hiciera pública la separación.”

Iker, en Sevilla, el día previo a hacerse pública su separación

Aunque no quieren entrar en polémicas y prefieren que sea el tiempo (y los paparazzis) quien acabe por confirmar que Iker tiene amigas especiales, niegan que su información se base en los famosos audios y desconocen si es la protagonista de su portada, Sara Denez, la persona con la que se desahogaba Iker Casillas y a quién confesaba que su relación con Sara Carbonero, como pareja, estaba rota.

Solo el tiempo, y tal como se están desarrollando los acontecimientos puede ser muy pronto, determinará cual es la naturaleza de la relación que une al famoso guardameta con la, hasta ahora, desconocida cantante y sí como asegura Sara Denez, lo publicado por Semana “es totalmente falso”. Pero recordemos que, en ningún momento, la legendaria revista de los miércoles califica como “novia” a la bella cantante cordobesa.

El "cuerpazo" de Sara Denez

El precipitado desmentido de Sara Denez

Con la revista aún caliente en los kioskos, Sara Denez, reaccionaba a la exclusiva de Semana a primera hora de la mañana. En un primer momento, y a través de una story, ponía blanco sobre negro que es “Totalmente falso”.

Sara Danez desmiente su presunta relación con Iker Casillas

Una hora después, se reafirmaba y publicaba una fotografía con su pareja, a quién no etiquetaba, para desmentir que fuera la novia de Iker y anunciar represalias contra “quien dé informaciones falsas o intente hacer daño “. La imagen con su atractivo acompañante, a quién no identificaremos por ser anónimo, se corresponde con un viaje de ambos a Ronda, realizado en febrero de 2020, que ha rescatado de su muro para confirmar que siguen juntos. Se trata de un deportista y psicólogo malagueño con el que sale desde 2016 y con quién tenía una relación muy estable hasta ahora.

Sara Denez publica una foto con su verdadero novio

Y es que, a pesar de que ella suele subir imágenes con sus seres más cercanos, entre ellos, no había imágenes de ellos juntos, desde el pasado 31 de diciembre, cuando él y Sara, felicitaban el Año Nuevo con una fotografía en la que aparecían muy sonrientes. También hay que señalar que, unas horas después del escándalo, la pareja de Sara ha optado por bloquear sus redes, haciendo su cuenta privada. Algo que, de momento, ella no ha hecho, lo que le ha permitido, tras su repentina fama, ganar más de 2.500 seguidores en Instagram en pocas horas.