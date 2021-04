El once de Zidane tras el positivo de Varane por coronavirus

Varane ha dado positivo por coronavirus y es baja para el encuentro de esta noche de la Champions: Real Madrid-Liverpool. El defensa no se había lesionado durante esta temporada y ahora es baja para el duelo más importante. Zidane tiene que cambiar de planes para un partido decisivo y tiene a Nacho como figura principal atrás. El Real Madrid intentará dar este martes el primer paso hacia las semifinales de la Liga de Campeones 2020-2021 logrando un buen resultado en el Estadio Alfredo Di Stéfano (21.00 horas) ante el Liverpool, pero ahora ve que a la baja de Sergio Ramos se une por sopresa la de Varane, y eso complica todo mucho más.

El equipo de Zinédine Zidane se jugará en ocho días sus opciones tanto en LaLiga Santander como en la Champions. Liverpool, FC Barcelona (sábado) y de nuevo los ‘reds’ (miércoles 14) se cruzan en su camino de poder pelear por algún título en el tramo final de la temporada, al que parece llegar en un momento más sólido, al contrario que los de Juergen Klopp, a los que sólo les queda la ‘bala’ europea y conseguir clasificarse para la próxima edición de la competición.

Tampoco hay un favorito claro pese a que el Real Madrid vuelve a estar en un momento positivo y ha rendido bien en las grandes citas de esta campaña. El campeón de 2019, por su parte, ha sido muy irregular y se despidió de sus opciones en la Premier a principios de año, pero se plantará en el Di Stéfano con un poco más de seguridad tras encadenar una buena racha de resultados y en la Champions ha sido también más solvente.

Está por ver que ahora siga adelante con lo que parecía el plan principal: jugar con una defensa de tres. Necesita confiar en Militao, que apenas ha jugado esta temporada; en Nacho, que suele ser suplente y en que Mendy se desenvuelva bien como central, cuando no es su posición.

Y que, además, Marcelo haga de centrocampista, porque así sufre menos desgaste. Pero el brasileño tampoco ha jugado mucho durante este curso porque no está en forma.

Otra opción es que Zidane juegue con cuatro defensas, con Militao y Nacho de centrales. Pero no está claro que así se siente más seguro. No son los titulares habituales, en una situación normal, no tendrían minutos en este partido y ahora tienen que enfrentarse a una de las delanteras más potentes del mundo. El Liverpool llega al partido con problemas atrás, pero el Madrid le ha superado.

Lo más probable es que el once sea: Courtois, Nacho, Militao, Mendy, Lucas, Casemiro, Modric, Kroos, Marcelo, Vinicius y Benzema