La felicitación de Santiago Segura a Ana Peleteiro tras su bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio

Juegos Olímpicos

La atleta gallega Ana Peleteiro, medallista de bronce de triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio desveló que lleva “toda la vida soñando” con un triunfo como este, que se debe al “equipo maravilloso” que tiene detrás. La atleta ha conseguido el triunfo de su vida, pero ya se había hecho popular gracias a su participación en el programa de televisión El Desafío, en el que tuvo una discusión con Santiago Segura.

“Lo has hecho muy bien, Ana, pero tengo un poco de conflicto”, le dijo el director y actor, “como tú siempre has sido la concursante más beligerante, te voy a pedir ayuda. Una vez me dijiste: ‘Claro, es que me has dado menos nota’. Y, claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?”

“Eso lo tienes que decidir tú, que para eso te pagan”, le dijo ella. La discusión venía de más atrás

“Te estaba pidiendo ayuda, pero, vamos, me lo has puesto en bandeja”, dijo Segura ya también muy tenso. “Efectivamente, haz lo que tú quieras. Como siempre has hecho” le dijo Ana Peleteiro, cansada de lo que no consideraba una broma.

Luego hicieron la paces.” La televisión es eso: pasarlo bien y echarse unas risas y saber que es tele y cuando se apaga no pasa nada. No me había pronunciado porque estaba centrada en el Europeo y quería decir públicamente que está todo bien”, añadió tiempo después.

Pero había cierta curiosidad en ver cómo reaccionaba públicamente Santiago Segura. El director, que está triunfando en los cines este verano con “A todo tren. Destino Asturias”, la felicitó cuando paso a la final con aplausos. Pero no ha reaccionado públicamente con su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Peleteiro, hoy domingo, no se acordaba de eso: ”Tengo un equipo maravilloso y gracias a ese equipo estoy aquí. Podría decir que es gracias a mi esfuerzo, a todas las horas dedicadas, pero ya te puedes esforzar mucho que si no estas en el sitio correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, no funciona”, dijo Peleteiro, en declaraciones a TVE.

La atleta gallega desveló que antes de competir en Tokio el doctor de la delegación española ya la advirtió de sus posibilidades: "Me dijo, tu eres la elegida y tendrás esa palmada de Dios".

Peleteiro, entrenada por el cubano Iván Pedroso, al igual que Yulimar Rojas, se mostró exultante tras su medalla de bronce.

“Por fin puedo decir que soy medallista olímpica. Llevo toda una vida soñando con ello y ahora no puedo parar de llorar”,