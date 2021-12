Día Mundial de las Personas con Discapacidad: “Que nadie te diga que no puedes”

El 3 de diciembre es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y varios deportistas españoles han hecho un vídeo para intentar avanzar en la igualdad para todos. En él se explica que un 10 por ciento de las personas de todo el mundo tienen algún tipo de discapacidad, aunque profundizando un poco más en el significado de la palabra: ¿quién realmente no tiene alguna discapacidad?

Hoy es el día de la #discapacidad y aunque tenemos mucho camino por recorrer, debemos seguir esforzándonos cada día en mejorar y en avanzar hacia la igualdad de todas las personas.​@desivila98

@davidebartolomorana@teresaperales @ciscogaeve @alexpalomero @alexroca91 pic.twitter.com/isLV0kgyDO — Alberto Fernández Muñoz (@AlbertoFdezTiro) December 3, 2021

En el vídeo aparecen figuras como la nadadora Teresa Perales, que dice. “Que nadie te diga no puedes, no vales, no sigas. Las limitaciones son sólo sombras que dejar en el camino”. Las aragonesa, flamante premio Princesa de Asturias 2021, sufrió una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas. La natación es su deporte y ha ganado ¡¡¡27!!! medallas paralímpicas. Davide Morana, por su parte, cuenta su historia en el libro “Arriba la vida”: por culpa de una meningitis le amputaron brazos y piernas, pero eso no le impidió seguir corriendo y ser atleta y seguir amando la vida: “No consientas que nadie se crea más que nadie”, dice en el vídeo.

Desirée Vila era gimnasta. Un accidente y una negligencia médica hicieron que perdiera una pierna, pero no las ganas de seguir haciendo deporte. Se pasó al atletismo y ha sido olímpica en Tokio 2020: “No aceptes que te pongan una etiqueta”, es su mensaje. Los que quiere lanzar Cisco García son: “No dejes que nadie te diga que no puedes conseguirlo”. Y también: “La vida es un reto”. Si se lo ha tomado, más todavía después de que un accidente haciendo snowboard dañara su médula y entonces centrara sus esfuerzos en convertirse en tenista en silla de ruedas.

Álex Roca dice: “Lucha”; como hace él pese a que con seis meses de vida sufrió un herpes cerebral que le provocó una parálisis cerebral con un 76 por ciento. Ha hecho una Media Maratón o ha sido capaz de terminar la durísima Titan Desert, en 2019. Álex Sánchez tuvo un accidente en moto y perdió la movilidad y sensibilidad en el brazo derecho. Ya hacía natación, y no dejó de practicarla. “Que nadie te diga que no lo vas a lograr”, afirma en él vídeo. Él puede presumir de ser medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en triatlón; y medallista también de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en ese caso en natación.