Precio, sesiones..: todo lo que debes saber sobre el gimnasio “chic” de Sergio Ramos que hoy abre sus puertas en Madrid

‘Sergio Ramos by John Reed’, así se llama el gimnasio con el que el futbolista del PSG da el salto al mundo del fitness español y que hoy abre sus puertas en Madrid de la mano del grupo alemán RSG. Lo hace en una localización poco convencional: en un local subterráneo en el intercambiador de Moncloa.

El club, situado en el número 89 de la calle Princesa en Madrid, ofrecerá diez tipos de entrenamientos, también cuenta con área de boxeo, zona de cardio y musculación y salas para realizar actividades dirigidas.

El Sergio Ramos by John Reed está dividido en tres áreas: fitness, música y diseño. Ya sea solo en las máquinas para cardio, con peso libre, sesiones de boxeo, entrenamientos en grupo o en sesiones 1:1 con entrenadores personales; en este club el apoyo es de 360 grados para tu entrenamiento. La música y el diseño acompañan en la experiencia.

El Run Club ofrecerá una variedad de clases para todos los niveles de condición física con entrenamientos para todo tipo de corredores. Es un entrenamiento de running en interior que combina entrenamientos en intervalos, spicy tabata, subidas de colinas y sprints que involucran a todo el cuerpo y que se aleja del aburrimiento que supone la cinta de correr. Por su parte, el BoxFit, es un entrenamiento de boxeofullbody para cambiar el cuerpo y concentrar la mente.

¿Cuál es el precio?

Habrá una preventa abierta hasta hoy 17 de enero de 2022 para que te puedas afiliar por 70 euros mensuales. El precio estará garantizado hasta la cancelación del contrato. La suscripción se puede congelar hasta tres meses por año sin coste adicional. Pero hay que tener en cuenta que, si cancelas tu suscripción y quieres volver a apuntarte, tendrías que pagar la matrícula y entrarías en la lista de espera.

El precio posterior a la preventa: 100 euros al mes y una matrícula que oscila entre los 100 y los 150 euros.

Los socios podrán acceder a todas las clases únicas y a todos los clubs John Reed, los Golds Gym y los Estudios McFit del mundo.

Música y tienda propia

El ex capitán del Real Madrid ha decidido apostar por el fitness como modelo de negocio con estos centros “low cost” muy populares en el país germano con una tarifa mensual aproximada de 80 euros y una estética muy singular.

El Club tiene una tienda propia en la que se puede adquirir una colección de street style de edición limitada diseñada junto a Sergio Ramos.

La compañía ya ha constituido la sociedad, Sergio Ramos by John Reed y ha firmado el primer local para abrirlo al público en los próximo días. El espacio se encuentra en un subterráneo en el Intercambiador de Moncloa, una fórmula que McFIT ya probó en 2017, cuando puso en marcha un club en la estación de Nuevos Ministerios. John Reed es una de las 17 marcas pertenecientes al grupo RSG Group, líder mundial en el sector del fitness con 6,4 millones de clientes entre sus gimnasios y su plataforma de entrenamiento virtual.

Son famosos por su rompedora decoración -con una sorprendente apuesta por la música y el arte- y cuentan con clubes en países europeos como Alemania, Austria, Polonia, Reino Unido o Italia y también en Estados Unidos.

Un diseño rompedor

Estos impresionantes gimnasios, muy en la línea de la personalidad de Sergio Ramos, convierten el entrenamiento en toda una experiencia. Cuentan con opciones de entrenamiento innovadoras, elementos de diseño extraordinarios de todo el mundo, DJ en vivo y eventos exclusivos para sus miembros. No hay dos clubes JOHN REED iguales. La estética asiática se encuentra con el arte callejero y el estilo industrial, el estilo shabby chic, las esculturas exóticas, la madera, el acero, los papeles pintados coloridos se encuentran con el minimalismo: nada es lo que esperas de un gimnasio.

Estos locales son tan únicos gracias a los diferentes artistas locales e internacionales que ayudan a darles forma con su arte espectacular. La música, con DJ´s en vivo o grabados en su propia emisora de radio, forman parte del ADN de esta revolucionaria cadena. Cuenta, además, con amplias áreas de entrenamiento, más de 300 clases de CYBEROBICS LIVE por semana, entrenamientos en grupo, un área funcional y equipamiento de primera.

El propio Ramos ya habló de este proyecto en el documental La leyenda de Sergio Ramos, que se puede ver en Amazon Prime. El grupo alemán se puso en contacto con el futbolista, al que consideraba el aliado ideal para entrar en el país por los aspectos en común que tiene el modelo de gimnasio de John Reed y el futbolista: la pasión por el deporte, la música y el arte. “Me ha parecido muy bueno que hayan decidido que Madrid sea la ciudad puntera para empezar con este concepto de gimnasio en España”, afirmaba el futbolista en el documental.

“Algo grande va a ocurrir. Sergio Ramos. Innovador. Único. Estate atento/a y síguenos en Facebook e Instagram para ser la primera persona en enterarse.#entrenacomosergio” se podía leer en su perfil de Instagram.

Tras los pasos de Torres o Cristiano

Sergio Ramos no es el único futbolista que ha decidido invertir en la industria del fitness en España. Antes lo hicieron Fernando Torres, con su cadena Nine Fitness creada en 2013 y que ya cuenta con tres clubes en Madrid. Tras él, otro “Crack” como Cristiano Ronaldo, decidía explotar esta línea de negocio. En 2016 firmó un acuerdo con la estadounidense Crunch Fitness para apoyar la entrada de la empresa en España, donde opera como CR7 Fitness by Crunch.