El “plan de fuga” de Sergio Ramos que podría traerle a España

Lo de Sergio Ramos en París es un querer y no poder. El central ha comenzado el año como acabó 2021, es decir, sin tener minutos en el PSG. El pasado domingo, el PSG empató a uno contra el Lyon y, aunque el camero entró en la convocatoria, Pochettino optó por alinear a Marquinhos y Kimpembe como centrales, dejando sin jugar al internacional español.

El calvario de Ramos

El pasado 8 de julio se anunciaba de manera oficial el fichaje de Sergio Ramos al PSG por dos temporadas. El club del Parque de los Príncipes daba a Ramos las condiciones contractuales que el jugador perseguía. Una duración de al menos dos temporadas y mantener su nivel salarial, en torno a los 10,5 millones netos por temporada. Pero el camero lograba algo más. Mantener el número que ha llevado en la espalda durante prácticamente toda su carrera deportiva: el “4″. El objetivo una estrategia puramente empresarial diseñada por René: potenciar la marca ‘SR4′ y para eso era vital mantener el dorsal. Sin embargo lo que parecía perfecto, nunca lo fue.

No pudo debutar a causa de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda hasta el 28 de noviembre. Ese día disputó el partido completo contra el Saint-Étienne. No volvió a jugar hasta el 19 de diciembre, cuando disputó 45 minutos contra el modestísimo Entente Feignies Aulnoye en la Copa de Francia. Tres días después fue suplente contra el Lorient en Liga. Saltó al campo en la segunda parte, pero solo jugó 41 minutos. Fue expulsado después de ver dos tarjetas amarillas en cuatro minutos.

Que Ramos no convence a Pochettino es un secreto a voces en París y además, el central se ha sentido traicionado al salir a la luz que no era la primera opción de Leonardo, director deportivo del club, para reforzar el eje de la zaga parisina. Kalidou Koulibaly, central del Nápoles y de la selección de Senegal aseguró en ‘Canal Football Club’ que mantuvo conversaciones con el PSG, que finalmente le acabó descartando debido a su elevado precio. “Es cierto que hubo conversaciones, había muchos clubs interesados. Estaba el PSG, pero también otros clubes...”, desveló el zaguero de 30 años. Estas declaraciones no han sentado nada bien al defensa que ya diseña un plan de salida del PSG para el próximo verano.

Los rumores vuelven a Nervión

El Sevilla es la primera opción para Sergio Ramos. Así lo ha querido manifestar el defensa por medio de su representante. Y es que los planes de Ramos ahora mismo son los de salir del club parisino. El sevillano sabe que si continua en el PSG hasta el término de su contrato, no tendrá minutos. La decisión ya está tomada aunque Zinedine Zidane ocupe finalmente el banquillo.

El jugador apunta nuevamente a LaLiga Santander, su familia estaría encantada de volver a España y la hoja de ruta más factible es la que apunta al conjunto hispalense, donde Lopetegui podría utilizarlo para cubrir la baja, bien sea de Jules Koundé o Diego Carlos, quien suena mucho en la Premier League. Si el club hispalense termina vendiendo a Koundé al Chelsea o al Liverpool -último en entrar en la puja-, puede que el Pizjuán sea un destino más que apetecible para Sergio Ramos. En su entorno lo ven con buenos ojos y aseguran, incluso, que el ex capitán del Real Madrid estaría dispuesto a pedir perdón a la afición para recalar en el Pizjuán.

René Ramos tampoco cierra otras puertas y sigue atento a las filtraciones que apuntan posibles destinos para el defensa español. Una de ellas sigue siendo la Premier, donde el Manchester United, Chelsea FC o Newcastle siguen la pista del ex capitán madridista. Los rumores sobre el futuro del camero se han disparado en las últimas semanas y la difícil situación del defensa colocan esa opción sobre la mesa. El central mantiene además en la recámara la opción de la MSL.

El ex madridista que quiere salvar a Ramos

De hecho en los últimos días ha vuelto a cobrar fuerza este destino que ya se planteó tiempo atrás. El futbolista andaluz, que dejó el Real Madrid por la puerta de atrás, empieza a tener problemas serios. El PSG está mosqueado con su situación. Sergio Ramos cobra más de 10 millones de euros netos por temporada, un sueldo astronómico si no juega ni un solo minuto. Y en última opción, podrí aacabar optando por cruzar el charco rumbo al Inter Miami de David Beckham.

El club de Estados Unidos, que juega en la MLS, mantiene activadas las conversaciones con el entorno de Sergio Ramos para incorporarlo al final de la presente temporada. Ya estuvo a punto de hacer las maletas hacia Miami el pasado verano, pero Sergio Ramos prefirió jugar en el PSG.

Desde París cada día son más favorables a abrirle las puertas de par en par e incluso a formalizar una cesión para reducir una parte importante de la ficha.

Lo que está claro que Ramos necesita minutos y visibilidad para mantener en lo más alto un proyecto que va más allá del fútbol y el todo poderoso René Ramos ya estudia todas las opciones.