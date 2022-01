Nadal cuajó ayer un partido intachable para alcanzar su sexta final del Open de Australia. El premio está a la altura de su tenis: se encuentra a un paso de alcanzar su 21 Grand Slam y dejar atrás los 20 de Federer y Djokovic. Pero el tenista nos solo nos ha mostrado su pundonor y fuerza mental en este torneo, también nos ha desvelado su última manía, algo por lo que el español es sobradamente conocido.

Rafael Nadal es uno deportistas más supersticiosos. Hace miles de rituales, pero su receta para ganar antes de empezar a competir es darse una ducha fría 45 minutos antes de cada partido, así como colocar dos botellas de agua cerca de su asiento, cada una con la etiqueta apuntando a los bordes del campo. Tampoco le gusta pisar las líneas y cuando se va a sentar en los descansos, combina pasitos con pasos grandes para evitar hacerlo y, por supuesto, la mítica que todos conocen de acomodarse la ropa interior en cada punto. A modo de tradición estrena un nuevo reloj en cada torneo y, en este Abierto de Australia, ha sumado una nueva rutina a sus ya habituales. Desde la pandemia, los recogepelotas no dan la toalla a los tenistas como habían hecho desde siempre. Son ellos las que las llevan y las colocan en una esquina para quitarse el sudor entre punto y punto o cuando lo deseen. La mayoría, la suelta ahí hecha un gurruño, pero Rafa no, se toma su tiempo, la extiende y hasta que no está bien estirada no se dirige a sacar o a restar.

Los deportistas suelen tener unas rutinas o manías que le sirven para mantener la concentración o que hacen sistemáticamente por superstición. Hay quien utiliza siempre los mismos calcetines o ropa interior o las mismas botas. Algunos lo hacen sobre el césped o la pista y otros que empiezan con sus “rituales mágicos” en el vestuario o incluso cuando todavía no han salido de casa. Estas son algunas de las manías más sorprendentes de los deportistas de élite:

1. «La barba mágica» de Borg

Bjorn Borg vs John McEnroe FOTO: ARchivo La Razon

Un jugador muy conocido por sus rituales era Björn Borg. «No me afeitaba durante los torneos. En los partidos me palpaba la cinta del pelo entre punto y punto, pellizcaba las cuerdas y golpeaba la raqueta contra las zapatillas. Eran pequeños rituales que me ayudaban a dejar la mente en blanco y estar pendiente únicamente del juego» dijo el sueco tiempo atrás. Desde 1976 hasta 1980, en cada Wimbledon que jugó, se dejó la barba y usó la misma camiseta de marca Fila; los ganó todos en esos cinco años.

2. De Djokovic a Federer

Novak Djokovic y Roger Federer FOTO: Tim Ireland AP

Novak Djokovic, de vez en cuando y tal vez para descolocarlos, imita a sus rivales en la cancha. John Isner se pasa las pelotas entre las piernas justo antes de sacar. El campeón masculino de Grand Slams (igualado con Djokovic y Nadal), Roger Federer, no sólo lleva ocho raquetas en su bolso, sino que en el calentamiento tiene que realizar la misma cantidad de “aces” antes de iniciar el partido.

3. Iker Casillas y el recorte de mangas

Iker siempre tocaba el larguero con su mano izquierda tras cada gol del equipo FOTO: Archivo La Razon

El portero era sin duda uno de los futbolistas más supersticiosos del Real Madrid. No le gustaba pisar la línea al salir al campo y cortaba las mangas y el cuello de las camisetas antes de cada encuentro. Además, tocaba el larguero con la mano izquierda cada vez que el equipo marcaba un tanto.

4. Maria Sharapova

La rusa, entre punto y punto, no pisa los “flejes”, acomoda el encordado de espaldas a la cancha, da la vuelta y unos pequeños saltos antes de jugar el punto. Además antes de su saque, no se olvida de acomodarse el pelo y dar botes suaves a la pelota.

5. Michael Jordan y el short de la universidad

Michael Jordan hizo maravillas con los Chicago Bulls, pero tenía un secreto: Jordan ganó el campeonato de la NCAA con la Universidad de Carolina del Norte en 1982, y durante su carrera en la NBA utilizó el short de su universidad debajo del uniforme de los Bulls. Claro está que su amuleto surtió efecto.

6. Laurent Blanc: besar a un calvo

Laurent Blanc besando la calva de Fabien Barthez FOTO: Archivo La Razon

Los rituales más frecuentes suelen ser entrar en el césped con el pie derecho, santiguarse, evitar la línea o mirar y tocar al trofeo por el que se lucha, sentarse en el mismo asiento del autobús o escuchar la misma música, pero algunos van más allá. Durante el Mundial del 98 pudimos ver a Laurent Blanc besando la calva de Fabien Barthez buscando la buena suerte y, lo cierto, es que mal no les fue a los franceses. Empezó como un gesto cariñoso pero se convirtió en imprescindible antes de casa encuentro. Este portero se convirtió al instante en un calvo mítico, solo a la sombra quizá del árbitro Pierluigi Colina.

7. Julio César Chávez y su banda roja

Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores mexicanos. El púgil subía siempre al ring con una banda roja en la frente, ya que creía que esta lo alejaba de las malas vibras y lo protegía de los golpes.

8. André Agassi, sin ropa interior

André Agassi olvidó su ropa interior previo a un duelo de Roland Garros 1999; el tenista jugó y ganó así su partido. A partir de ese momento, y hasta su retiro en 2006, Agassi no utilizó ropa interior en la cancha, ya sea por comodidad o por superstición.

9. Serena Williams y sus calcetines

Serena Williams basa su éxito en una curiosa tradición: la tenista utiliza el mismo par de calcetines durante todo el torneo que está disputando. No sabemos si los lava o no (esperemos que sí), pero la técnica le ha dado resultado.

10. Pepe Reina y el depósito con gasolina

El ahora portero del Lazio confesó en una entrevista que entre sus locos rituales figura que antes de cada partido tiene que echar gasolina al coche.

11. Wade Boggs: El “come pollos”

A Wade Boggs lo apodaron “The Chicken Man” El beisbolista miembro del Salón de la Fama tenía que comer pollo antes de sus partidos. Tal era sus obsesión que su esposa tenía más 40 recetas para cocinarlo.

12. Sergio Goycochea: Orinar en el campo

Argentina llegó a la final del Mundial de Italia 90 gracias a las paradas de Sergio Goycochea, pero él tenía su propio conjuro. En la previa de los penaltis contra Yugoslavia ‘Goyco’ no pudo ir al baño y orinó a un lado de su portería, sin ser visto. La ‘Albiceleste’ ganó y el arquero repitió este ‘truco’ antes de los penaltis contra Italia. A partir de ahí se convirtió en su ritual.

13. José Roberto Guimarães: Tocar una joroba

Este es el ritual del entrenador de voleibol brasileño, José Roberto Guimarães, el único brasileño en ganar tres oros olímpicos para Brasil. Este entrenador atribuye sus anteriores triunfos a tocarle la joroba a un jorobado antes de competir e intenta hacerlo poco antes de los partidos importantes.

14. Morghan King, siempre con las mismas bragas

La levantadora de pesas americana Morghan King lleva siempre el mismo par de calcetines y las mismas bragas cuando compite. Cree que le traen suerte y en estos casos la higiene no es lo primero, aunque asegura que las lava concienzudamente antes de competir.