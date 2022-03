El drama de la gimnasta bielorrusa Melitina Staniouta y su desesperada petición a España

La invasión rusa de Ucrania ha supuesto un mazazo también para el mundo del deporte. Numerosos atletas rusos, ucranianos y de los países vecinos se están viendo afectados por la escalada militar provocada por la invasión rusa en tierras ucranianas. Algunos, como el ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky (fue 31° del mundo en 2010) o el ex campeón del mundo de boxeo Vasyl Lomachenko se han alistado en el ejército. Otros viven la situación con miedo e indignación.

Es el caso de Melitina Staniouta, a quien el conflicto le ha sorprendido en Barcelona. La ex gimnasta olímpica bielorrusa ha utilizado las redes sociales para mostrar su horror ante la situación, y ha dejado claro que no piensa volver a su país. El apoyo del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, a la operación militar puesta en marcha por Vladimir Putin indigna y preocupa a muchos biolorrusos como Melitina. De hecho, ella nunca ha ocultado su oposición al régimen y en 2020 se llegó a rumorear que había sido detenida por participar en algunas protestas.

“Mi corazón se está rompiendo, tengo a mis amigos más cercanos que se esconden en refugios antiaéreos o duermen en el metro. DETENGAN LA GUERRA !, comenzaba diciendo la gimnasta en un desgarrador post en su perfil de Instagram.

“Este momento me encuentro atrapada en España. No veo oportunidades para volver a los países donde tengo familia/trabajo/mi apartamento y auto/amigos y demás. Así que estoy buscando un trabajo con la oportunidad de ser empleada en cualquier país que me permita huir de la guerra. También busco un lugar para vivir”, añade.

La gimnasta ha publicado varias stories en su Instagram FOTO: Instagram larazon

Un brillante palmarés

Melitina publica datos de su brillante carrera con la esperanza de recibir ayuda. “Hago gimnasia rítmica desde hace 20 años (1996- 2016). He sido miembro del equipo nacional de Bielorrusia durante 10 años. Gané 24 medallas en campeonatos europeos y mundiales. Participé en 2 Juegos Olímpicos. Justo después de terminar mi carrera deportiva en 2016, comencé a trabajar como entrenador en numerosos países (América del Norte y del Sur, Italia, España, Polonia, Rusia, Ucrania, Japón, etc.). He realizado más de 100 clases magistrales/campos de entrenamiento desde entonces. Tengo diploma de grado universitario (entrenador). Hablo bielorruso, ruso, inglés, un poco de español y francés. Por favor ayúdenme, apreciaré sus respuestas” concluye la gimnasta que también ha publicado varias Stories en su perfil de Instagram.

Melitina Staniouta FOTO: Instagram larazon

Años enfrentada al régimen de Lukashenko

La medallista olímpica nunca ha conocido un mundo sin Lukashenko. Se convirtió en presidente en julio de 1994 cuando Staniouta tenía ocho meses.

Después de la reelección presidencial de Alexander Lukashenko en agoto de 2020, decenas de miles de civiles salieron a las calles en protesta pacífica y tuvieron que enfrentarse a una brutal represión. La gimnasta se mantuvo a la vanguardia de esas protestas contra el autócrata Aleksander Lukashenko. A pesar de las amenazas de depuración y exclusión de sus equipos nacionales, así como de retirarles las ayudas económicas lanzadas por su gobierno a los atletas que se manifiesten en contra de su régimen, Melitina siempre dio la cara.

En octubre de 2020, publicaba un mensaje redes sociales que habla por si solo: “Ya no puedes asustar a los bielorrusos con Halloween. La realidad bielorrusa es más espeluznante”.

Storie de Melitina en Instagram FOTO: Instagram larazon

En aquello días amargos, el Instagram de la exgimnasta rítmica Melitina Staniouta se convirtió en una crónica esencial de lo que estaba ocurriendo, documentando policías antidisturbios golpeando a civiles pacíficos, fuerzas de seguridad arrastrando a hombres por las calles y rostros de mujeres cubiertos de sangre. “Siento que debo difundir la verdad” afirmó entonces. “Tal vez si no me importara mi país, cerraría los ojos y trataría de no escuchar nada. Pero no puedo. No puedo y no lo haré. Bielorrusia es un país pequeño, no en la Unión Europea, y a nadie le importa. He viajado mucho y no puedo decir que mucha gente lo sepa. Cuando digo que soy de Bielorrusia, dicen: ‘Oh, eso es Rusia’. Yo digo: ‘No, es Bielorrusia’. Por eso estaba pensando que debo hacerlo. Debo compartir esta violencia, estos videos horribles y lo que está sucediendo en el siglo XXI en el centro de Europa” sentenció.

Ahora, Melitina Staniouta se siente atrapada entre el miedo y la desolación y tras años mostrando al mundo las injusticias de su país pide que nuestro país sea justo con ella.