Denuncian el bloqueo del PSOE en Twitter por su oposición a la Ley Trans: "¿Esto es democrático?"

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante el último. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”, una nadadora transgénero de 22 años, que ha generado un gran escándalo tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania (Penn). Antes de realizar su transición compitió durante tres años como hombre, con el nombre de Will Thomas.

Desde la Alianza contra el Borrado de las mujeres han venido reliazando una intensa campaña para evitar que la ley Trans entre en vigor. Las feministas exigen que el Gobierno recapacite y de marchas atrás con una ley que aún no ha llegado al Congreso. Desde la Alianza contra el Borrado contra las mujeres, consideran que no se trata de una simple controversia entre los que están a favor o en contra de la participación de deportistas transgéneros en las categorías femeninas sino de una amenaza real para las atletas. “El debate es que con la simple declaración de autoidentificarse como mujeres y reducir la testosterona hay varones compitiendo contra mujeres, robando podios a las mujeres. Es dopaje de género. Dopaje porque las investigaciones muestran cómo desarrollarse con testosterona concede ventajas competitivas que no desaparecen nunca. La ley de Deporte de @sanchezcastejon, que no habla de transexualidad sino de “identidad”, traerá ese dopaje al deporte español”, sentencian.

Pero estas críticas a la ley puesta en marcha por Irene Montero no les ha salido gratis. Han tenido que soportar la censura por parte de las principales redes sociales y ahora denuncian el bloqueo en Twitter por parte del PSOE. “El grupo del @PSOE @lgtbiPSOEA me ha bloqueado por este tuit: Si la definición de mujer pasa a ser “persona de cualquier sexo que así se identifique”, como quiere la ley Trans. Cómo pasan a llamarse las personas de sexo femenino? O ya no tienen derecho a una palabra para nombrar se?...eso es el borrado jurídico de las mujeres”, se puede leer en un mensaje publicado en el Perfil de Contra el Borrado de las mujeres.

Pero no es el único en otro mensaje denuncian el carácter poco democrático del gobierno que trata de silenciar las opiniones contrarias a su política. “¿Es un uso democrático, @PSOE, que un partido político bloquee a una organización de mujeres? @lgtbiPSOEA puede bloquear a ContraBorrado, pero nuestra voz, siempre respetuosa, no la podrán silenciar”.

¿Es un uso democrático, @PSOE, que un partido político bloquee a una organización de mujeres?@lgtbiPSOEA puede bloquear a ContraBorrado, pero nuestra voz, siempre respetuosa, no la podrán silenciar. pic.twitter.com/9Di6qR7Kan — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) April 5, 2022

Desde la asociación que encabeza Ángeles Álvarez, vienen denunciando desde hace meses los casos de atletas transgéneros que actualmente compiten en categorías femeninas “robando” éxitos a atletas de “sexo biológico femenino”. En los últimos días, han solicitado una reunión con Miquel Iceta con el objetivo es trasladar sus alarmas ante la tramitación de una Ley del Deporte que elimina el sexo como criterio objetivo para participar en las categorías femeninas. De momento, según denuncian, la censura es la única respuesta que han obtenido.