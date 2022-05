Una investigación revela los 10 ejercicios definitivos para triunfar en la cama

Investigaciones científicas realizadas en los últimos años argumentan que hacer ejercicio mejora la salud cardiovascular, aspecto este esencial durante la relación sexual. El sexo requiere la dilatación de los vasos sanguíneos para aportar flujo de sangre a determinadas zonas erógenas. Por ello, el deporte mejorará las erecciones, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres (erección del clítoris).

Entre los hombres, el ejercicio está vinculado con el aumento de los niveles de testosterona (hormona relacionada con el apetito sexual), lo que puede estimular el interés y el comportamiento erótico, afirman Tina M. Penhollow y Michael Young, investigadores de la Universidad de Arkansas.

Los investigadores agregan que debido a que el ejercicio regular incrementa la aptitud física de los hombres y los hace atractivos, los llena de energía y se sienten mejor con su apariencia; además, tienen más probabilidades de experimentar mayor satisfacción sexual.

Según las conclusiones de esta investigación estos son los 10 ejercicios para triunfar en la cama:

1. Elevaciones de cadera. Michael Clark, director de la Academia Nacional de Medicina del Deporte, afirma que con este tipo de ejercicio se fortalecen los músculos de la pelvis, espalda baja, y glúteos. Esto favorece las contracciones orgásmicas.

2. Caminar. Para elevar el apetito sexual se sugiere caminar 30 minutos diarios, al menos cinco días de la semana. Con esta actividad no solo aumentas tu resistencia física, también favorece la circulación sanguínea, necesaria para mantener la erección, de acuerdo con información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Mujer practicando una sentadilla | Dreamstime

3. Sentadillas. La entrenadora Jennifer Nicole Lee explica que al hacer de manera regular 15 repeticiones de 4 series fortaleces los glúteos y cadera. Esto favorece la resistencia y fuerza al momento de la penetración.

4. Flor de loto. Con esta posición trabajas la pelvis e ingles, lo cual favorece las contracciones orgásmicas. Con tus piernas, haz movimientos rápidos de abajo hacia arriba por 30 segundos.

5. Lagartijas. Son efectivas para incrementar la fuerza de todo el cuerpo, lo cual te da mayor resistencia prolongar tus encuentros sexuales. La entrenadora Jessica Bottesch recomienda hacer tres series de 15 repeticiones.

6. Abdominales. Permite que los músculos se fortalezcan. Brinda estabilidad y resistencia en la zona central del cuerpo. Esto permite poner en práctica diversas posiciones sexuales por la fuerza que se ejerce durante la penetración, señala Rich Weil, entrenador del Centro de Investigaciones sobre Obesidad en Nueva York.

Accesorios para ejercicio abdominal FOTO: Aldi

7. Extensión de tríceps. Lee afirma que al hacerlo fortaleces los brazos, así tendrás la condición para soportar el peso de tu pareja durante las sesiones sexuales. Haz tres series de 15 repeticiones por lo menos tres veces a la semana.

8. Yoga. Un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine confirma que el yoga no solo es efectivo para tratar la eyaculación precoz, también incrementa la satisfacción sexual. Su eficacia se explica porque esta técnica estimula la respiración, equilibrio y control del cuerpo. Además, aumenta el flujo sanguíneo y reduce el estrés.

9. Peso muerto. Con esta actividad aumentas el trabajo y flexibilidad de la espalda, logrando mejorar la postura y estabilidad del cuerpo. Johnnie Jackson, de la Federación Internacional de Fisicoculturismo sugiere un entrenamiento regular de tres series de 12 repeticiones cada una.

los beneficios de nadar FOTO: José Maluenda

10. Natación. De acuerdo con Penhollow y Young, este es un entrenamiento efectivo porque proporciona elasticidad a las articulaciones, aumenta la confianza y seguridad. Para aumentar el vigor sexual, lo ideal es nadar 30 minutos tres días a la semana.