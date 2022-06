La Federación Internacional prohíbe a Anita Álvarez participar en la final de natación artística por equipos

Anita Álvarez no podrá competir en la final de natación artística de conjunto libre de los campeonatos del mundo que se disputan en Budapest. Así lo ha decidido la Federación Internacional de Natación (FINA), que le prohíbe participar en la final después de que hace dos días tuviera que ser rescatada de la piscina por su entrenadora, la española Andrea Fuentes, al perder el conocimiento al acabar su ejercicio en la final de solo.

La FINA alega motivos de salud de la deportista para no permitirle participar en la final. “El equipo participará en la prueba libre por equipos en el campeonato mundial de la FINA de 2022 sin Anita Álvarez. La FINA ha determinado que no se le permitirá competir por motivos de seguridad deportiva”, explicó en un comunicado la Federación Estadounidense de Natación Sincronizada.

Después del incidente en la piscina Anita Álvarez se ha sometido a distintas pruebas médicas que han arrojado un resultado positivo, por lo que en principio no hay impedimentos médicos para que pudiera competir. “Anita ha sido evaluada exhaustivamente por un equipo médico y está sana teniendo en cuenta tanto las pruebas a las que se sometió anteriormente como a las evaluaciones actuales. Se encuentra bien y agradece a todos su apoyo”, dice la Federación estadounidense en su comunicado. En las redes sociales se han podido ver imágenes de la nadadora haciendo vida normal junto a sus compañeras. Y Andrea Fuentes ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a todo el equipo aplaudiendo después de que el médico del equipo explicara los resultados positivos de las pruebas a las que se ha sometido Anita Álvarez.

“El incidente médico fue impactante para todos los implicados. Estamos, sobre todo, agradecidos de que Anita no tenga problemas de salud. Esperamos que la curiosidad mundial por esta situación se vea reflejada en el interés mundial por nuestro increíble deporte y sus asombrosos atletas”, finaliza el comunicado.

No es la primera vez que Anita Álvarez ha sufrido un desvanecimiento de este tipo. Ya hace un año en Barcelona en unas pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos sufrió un incidente similar y tuvo que ser rescatada también por su entrenadora.

El jueves, la nadadora estadounidense habló sobre su pérdida de conocimiento en una entrevista concedida al canal de televisión NBC. “Recuerdo sentir que fue una gran actuación. La mejor con diferencia, y no solo por cómo me desempeñé, sino por cómo lo disfruté y cómo viví el momento”, dice. “Estaba dando todo hasta el final y luego recuerdo bajar y pensar que no me sentía muy bien. Eso es lo último que recuerdo”, explica.

Álvarez está muy agradecida a su entrenadora, Andrea Fuentes, por su intervención. “Estoy muy agradecida de tenerla como entrenadora. Cuando me enteré de que vendría a ser nuestra entrenadora, fue como si no lo creyera”, asegura.