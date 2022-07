Imperdible: Kyrgios cuenta qué hacía a las cuatro de la mañana antes de un partido contra Nadal

Ya está ahí, es uno de los hombres de esta edición del torneo de Wimbledon: el australiano Nick Kyrgios volverá a unos cuartos de final de Wimbledon ocho años después, en cinco sets al estadounidense Brandon Nakashima, por 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6 y 6-2.

Kyrgios, 40 del mundo, supo imponer su experiencia y dominar su carácter explosivo en la manga definitiva para pasar por encima del joven estadounidense, de 20 años y 56 del mundo, y citarse en la antepenúltima ronda con el chileno Cristian Garín. “No ha sido ni mucho menos mi mejor actuación, pero estoy muy contento de haber pasado. He luchado mucho hoy y ha sido especial volver a pisar este escenario”, aseguró Kyrgios tras su victoria. “He jugado mucho tenis en el último mes y medio, y estoy orgulloso de la forma en que estabilicé el barco. Mi récord de cinco sets es bastante bueno, nunca he perdido un partido a cinco sets aquí. Eso era lo que estaba pensando: He estado aquí antes, lo he hecho antes”, continuaba el tenista que por juego y espectáculo dentro y fuera de la pista está siendo una de las sensaciones del torneo.

Su próximo rival, Garin, remontó dos sets frente a Minaur “Estaba muy emocionado por jugar contra [Alex] de Minaur, para ser honesto. Lleva mucho tiempo enarbolando la bandera australiana. Entré en la pista cuando él estaba dos sets arriba, así que esperaba jugar contra él, pero ni siquiera estoy pensando en eso”, aseguró antes de lanzar la frase del post partido: “¡Necesito un vaso de vino esta noche, seguro! Seguro que sí”.

Kyrgios reconoció que ha cambiado mucho en los últimos tiempos y para ejemplificarlo contó una anécdota: “Hubo un momento en el que me vi obligado a salir de un pub a las 4 de la mañana para jugar contra Nadal en la segunda ronda”, dijo. “Mi agente tuvo que venir a sacarme de un pub a las 4 de la mañana antes de jugar mi partido en la pista central de Wimbledon”, confesaba para describir con claridad qué tipo de persona era y cómo se tomaba el tenis y torneos tan especiales como Wimbledon. Ahora podría encontrarse con Nadal en semifinales, si ambos superan su partido de cuartos.

“He recorrido un largo camino, eso es seguro, pero creo que gracias a lo hábitos diarios y la gente que me rodea. Tengo un equipo de apoyo increíble. Mi fisioterapeuta es uno de mis mejores amigos. Mi mejor amigo es mi agente. Tengo la mejor novia del mundo. Tengo tanta gente a mi alrededor que me apoyan”, contaba acerca de cómo le ha cambiado el entorno y eso ha repercutido en su tenis y en su capacidad para llegar lejos.

“Siento que puedo reflexionar sobre todos esos momentos oscuros en los que los aparté a todos. Ahora, sentado aquí en los cuartos de final de Wimbledon, sintiéndome bien, tranquilo, maduro, teniendo todo eso a mi alrededor, me siento muy bendecido. Me siento cómodo en mi propia piel”, dijo en una declaración muy zen, pero que habla del tipo que es ahora Kyrgios.