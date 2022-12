Ibai Llanos explota contra las redes y sus críticas tras su fallido fichaje

Ibai Llanos se ha encontrado con que en Twitter se perdonan muy poco los errores aunque uno salga a pedir disculpas después de haberse equivocado. El famoso streamer y Piqué tienen un equipo de eSports, KOI y esta semana anunciaron los fichajes. Buscan gente no conocida, quieren dar una oportunidad a todos, pero resulta que algunos de esos fichajes han sido fallidos porque, una vez presentados, se ha descubierto que tienen un pasado en Twitter donde no quedan especialmente bien. La bola empezó a crecer y hubo un momento en el que ya salió Ibai Llanos a explicarse. “Qué gran cagada lo de hoy. Me siento muy responsable. No hay excusas, ni justificaciones. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que trabajar con más tienpo y calma. Aprenderemos para el futuro, estoy seguro. Os actualizaremos sobre el proceso de selección en los próximos días”, escribió en sus redes,

Os actualizaremos sobre el proceso de selección en los próximos días. — Ibai (@IbaiLlanos) December 17, 2022

Pero hoy, en su directo, ha sido más claro. Estaba tranquilo, pero dolido por todo lo que se ha dicho. “La gente va a seguir siendo como es, podemos poner un granito de arena, yo lo he intentado, pero la gentes es como el tiburón, cuando ve un poco de sangre te muerde y si te ven en el suelo, te empuja”, ha asegurado durante un momento de su charla.

Ibai Llanos lleva mucho tiempo en las redes sociales como para saber qué sucede cuando comienzan las críticas. No suelen parar ni suelen ser clementes, “Lo entiendo, todos hemos caído en eso, ver a alguien que la ha cagado y dar tu opinión y criticarlo, pero creo que hay varias maneras de dar tu opinión, a veces más educadas, a veces menos, que cada uno opte por la que quiera, pero yo te recomendaría que tuvieras tacto, porque se puede criticar muy duramente a alguien sin exceder ciertos límites y si los ha hecho no te preocupes, muchos han caído, en esa cagada, me incluyo, sólo te digo, igual reflexiona porque se pueden decir las cosas de otra manera”, ha continuado aconsejado a quien escribe en las redes buscando la sangre del otro.

Ibai Llanos se ha convertido en un referente y sus discursos son escuchados. Él dice lo que piensa, pero sabe que no todo es escuchado. “Si no te sale de los cojones, es tu libertad, haz lo que quieras con tu Twitter, faltaría más y al final, es uno de los papeles como creador de contenido, estar en las buenas y estar en las malas”, ha continuado el streamer.

Ibai explica el malentendido de ayer. Si tenía que meter a su amigos o si tenía que dar explicaciones. pic.twitter.com/6X4ATEnUK2 — LVB Noticias (@LVBnoticias) December 17, 2022

Le han acusado de que algunos fichajes eran por amiguismo, pero él lo ha desmontado con suficiente razones. No tiene sentido montar lo que está montando en las redes con su equipo para después fichar a amigos.