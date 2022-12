12-3-30: el secreto para deshacerte de los kilos navideños mientras caminas

Llegan las navidades y con ella los agobios, las fiestas y las comilonas. Es inevitable que comencemos a agobiarnos primero por si podremos enfundarnos en el vestido de nochevieja -tras las cenas de empresas, amigos y familiares- y luego con como nos recuperaremos de tanto atracón cuando pasen estas fechas.

Encontrar a toda costa el deporte que quema más calorías es la prioridad de aquellos que quieren perder peso y, más aún tras el periodo navideño. Hay que tener en cuenta que el gasto calórico por una actividad deportiva depende de muchos factores como el metabolismo, la complexión física o la intensidad con la que se realice. Pero si quemar grasa de forma rápida es nuestro objetivo te interesa descubrir este eficaz método.

Aún estás a tiempo con solo media hora al día de perder algún kilo para el cotillón de fin de año y, por supuesto, para tomar nota y ponerte en serio a ello una vez hallas acabado con el roscón de Reyes.

Resultados increíbles

Se trata del entrenamiento llamado 12-3-30, con el que la ‘instagrammer’ Lauren Giraldo consiguió perder 13 kilos y que se volvió viral ya que aquellos que lo probaban constataban su eficacia. En TikTok llegó a tener 3 millones de me gusta y casi 13 millones de visitas, que no dejan de crecer a medida que nuevas cuentas descubren los increíbles resultados.

“No soy runner, y correr en la cinta no me funcionaba”, dijo la instagrammer. “Comencé jugando con las configuraciones de la cinta, y en ese momento –2019–, la cinta de mi gimnasio tenía 12 inclinaciones como máximo, las 3 millas por hora (4 kilómetros) me resultaban cómodas, como caminar, y mi abuela siempre me había dicho que 30 minutos al día era todo lo que necesitabas. Así comenzó la combinación”, detalló Giraldo a Today.

Hoy sus seguidores se cuentan por millones.

Según los distintos tutoriales es la mejor técnica para adelgazar sin necesidad de pasar horas y horas corriendo. Pero ¿En que consiste? Con ella se consigue perder peso solo caminando, a través de sesiones cortas y resultados rápidos. En consecuencia, con este método fitness te lleva a lograr tu objetivo sin necesidad de correr kilómetros.

Eficaz y saludable

Se trata simplemente del patrón que debes aplicar en el momento de entrenar en una cinta de correr. El 12 se corresponde con el grado de inclinación de la cinta (12 %), el 3 es la velocidad (está en millas, de manera que lo debes ajustar a 5 kilómetros por hora) y el 30 es el tiempo que le dedicarás a la sesión (en minutos).

Es decir, el método 12-3-30 consiste en correr durante 30 minutos en una cinta ajustada a 12 % de inclinación y a 5 kilómetros por hora. Giraldo asegura que ahora la lleva a cabo en el gimnasio 5 días a la semana.

Diferentes estudios científicos han constatado que caminar con inclinación gasta lo mismo que correr con mucho menos impacto. Una investigación llevada a cabo en Vancouver demostró que caminar a 5,5 km/h con un 11% de pendiente equivale metabólicamente a correr a 8 km/h sin inclinación.

En resumen, el método 12-3-30 es una forma práctica y saludable de involucrar tu rutina de ejercicios con las redes sociales. Te da un motivo extra para entrenar cuando no encuentras incentivos y te permite cumplir los lineamientos mínimos de la OMS. Si lo haces al pie de la letra, al final de la semana habrás acumulado 150 minutos de ejercicio, que es lo establecido por el organismo internacional.