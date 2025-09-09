Alcaraz ya roza el top 10 de tenistas con más Grand Slam en la era Open

Un nuevo récord ya lleva su nombre. En Nueva York, donde conquistó su tercer US Open, Carlos Alcaraz ha alcanzado un registro que lo sitúa al borde del top 10 histórico de la Era Open. Con seis trofeos, figura en el undécimo puesto desde 1968 y en el vigésimo segundo de toda la historia del tenis desde 1877. Lo hace, además, como el jugador más joven en lograrlo, superando incluso el ritmo que marcaron Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer en sus inicios.

Un futuro que apunta al 'Big Three'

Lo que está consiguiendo el joven tenista murciano tiene un mérito extraordinario y los números no hacen sino confirmarlo. Obviamente aún está lejos de los registros que alcanzaron los integrantes del conocido como 'Big Three', pero su evolución hace pensar en la posibilidad de que en un futuro más o menos lejano pueda llegar a sus guarismos.

Los tenistas con más Grand Slam en la Era Open

Novak Djokovic: 24

Rafael Nadal: 22

Roger Federer: 20

Pete Sampras: 14

Björn Borg: 11

Jimmy Connors: 8

Andre Agassi: 8

Ivan Lendl: 8

John McEnroe: 7

Mats Wilander: 7

Carlos Alcaraz: 6

Como dato reseñable, a la edad que ahora tiene Alcaraz, Nadal acumulaba cinco trofeos de los más grandes y tanto Djokovic como Federer solo habían conseguido uno cada uno.

Los campeones de la era amateur

Los otros jugadores que conquistaron más trofeos tenísticos de máximo nivel jugando antes de la apertura del deporte de la raqueta son:

Roy Emerson: 12

Rod Laver: 11

Ken Rosewall: 8

John Newcombe: 7

Bill Tilden: 10

Richard Sears: 7

William Larned: 7

Fred Perry: 8

William Renshaw: 7

René Lacoste: 7

Henri Cochet: 7

A Alcaraz solo le falta el Abierto de Australia para completar el Career Grand Slam, un logro reservado a muy pocos elegidos. Ese será, tarde o temprano, el próximo gran desafío en su camino hacia la historia. Lo que ya ha conseguido a los 22 años lo coloca en una dimensión única, y aunque todavía queda distancia con los gigantes del Big Three, cada torneo confirma que el tenis mundial ha encontrado en el murciano a su nuevo referente, capaz de marcar una era.