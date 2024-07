Así es Beacon, el perro terapeuta que cuida de la salud mental de las gimnastas estadounidenses

La gimnasta más brillante de las últimas décadas, Simone Biles, se vio obligada a abandonar los Juegos Olímpicos de Tokio para proteger su salud mental. Detrás de su decisión se encontraba un fenómeno ampliamente conocido y estudiado en Psicología del Deporte, la presión psicológica o asfixia bajo presión. Un factor que deteriora el rendimiento y que es fruto, en la mayoría de los casos, del esfuerzo que está haciendo el individuo por conseguir unos resultados extraordinarios. Ahora, la más fabulosa gimnasta del siglo XXI ha entrado en liza en sus terceros Juegos Olímpicos dejando inmejorables sensaciones. Pero cuenta con una ayuda que pocos conocían hasta ahora: Beacon.

Es sin duda la estrella de la delegación pero Beacon no es un perro común y corriente, es un perro genial que brinda terapia y apoyo a gimnastas de todo Estados Unidos que se reunieron en Minneapolis del 27 al 30 de junio para las pruebas de gimnasia olímpica de EE. UU. de 2024.

Este golden retriever de cuatro años de California, se convirtió en una sensación en Internet , después de que videos y fotos donde aparecía abrazado y jugando con atletas se volvieran virales en las redes sociales el mes pasado. Si bien varios otros perros participaron en las sesiones de terapia canina para las pruebas de gimnastas, fue Beacon, con sus grandes ojos marrones y su pelaje esponjoso, quien se ha ganado la mayor popularidad.

"Beacon no es el único perro", dijo Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, a USA TODAY. "Hay otros perros, pero Beacon es, sin lugar a dudas, la estrella del espectáculo. Es literalmente el faro de este programa".

"Bromeo con que Beacon necesita un agente, porque hay más solicitudes para él que para cualquier otro atleta", agregó Geer.

Beacon nació en febrero de 2020 en Michigan y fue adoptado cuando tenía 8 semanas por Tracey Callahan Molnar, de 65 años, una ex entrenadora de gimnasia rítmica, quien condujo desde Pasadena, California, durante el pico de COVID-19 para ir a recogerlo.

En declaraciones a USA TODAY por teléfono desde Pasadena, Molnar dijo que Beacon es el segundo golden retriever que ha adoptado y explicó que ella y su difunto esposo anteriormente tenían un perro llamado Tulsa, quien falleció en 2019. Dijo que pensó en adoptar un perro rescatado en California, así como otros criadores del estado, pero finalmente volvió al mismo criador que crió a Tulsa. Transportar a Beacon desde Michigan a California en medio de los cierres por COVID-19 fue un desafío, pero Molnar lo logró con éxito y pudo traerlo a casa.

El viaje de Beacon como perro de terapia

Molnar ha sido durante mucho tiempo una defensora del voluntariado, como ella misma lo expresa. Cuando Tulsa estaba viva, Molnar lo había registrado como perro de terapia y el animal había brindado terapia a mascotas durante casi seis años y medio.

"Después de perder Tulsa, además de extrañar Tulsa, extrañé mucho brindar terapia con mascotas", dijo Molnar. "Soy un gran defensor del voluntariado y lo he hecho durante muchos años en diferentes ámbitos y es algo que espero seguir haciendo".

Cuando Molnar adquirió a Beacon, esperaba que él también disfrutara de ser un perro de terapia porque no es algo a lo que se pueda obligar a una mascota.

"Pero, afortunadamente, incluso más que Tulsa, se siente atraído por la gente", dijo Molnar sobre Beacon. "Le gustan mucho los perros, pero ama a la gente. Creo que es muy bueno detectando el estrés en las personas. Lo hace conmigo y lo he visto hacerlo con otras personas".

"Yo diría que él realmente estaba hecho para esto", añadió Molnar.

Molnar, que ha estado asociada a USA Gymnastics durante más de 40 años, disfruta de una buena relación con Caroline Hunt, vicepresidenta del programa de gimnasia rítmica de USA Gymnastics, a quien conoce desde que eran niñas. Molnar dijo que Hunt, una ex atleta profesional, había estado pensando en introducir un programa de terapia con mascotas en su departamento, después de haberse inspirado en un evento al que asistió hace unos años.

El programa de terapia con perros, iniciado por Hunt, comenzó en febrero de 2023 durante un programa de gimnasia rítmica en Indianápolis.

En los campeonatos de gimnasia de Estados Unidos en Fort Worth, Texas, este verano, alrededor de 16 perros de diferentes razas, colores y tamaños participaron en el programa de terapia, y cada uno de ellos vino en diferentes turnos y días, según Geer. Geer explicó que el programa de terapia con mascotas se introdujo como parte de un programa más amplio para apoyar a los atletas y su salud física y mental .

Aunque se hicieron esfuerzos para llevar Beacon a París, los planes finalmente fracasaron debido a problemas logísticos.

El rol de Beacon es proporcionar consuelo y relajación a las gimnastas en momentos de estrés, especialmente antes de las competiciones. Su habilidad para detectar el estrés y acercarse a las personas lo hace ideal para esta tarea. “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, expresó la gimnasta Shilese Jones a The Times.

Molnar, quien ha estado vinculada con USA Gymnastics durante más de 40 años, comentó sobre el impacto positivo de Beacon: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”.

Los gustos de Beacon

Si bien a Beacon le encanta todo tipo de comida, Molnar dice que los helados hechos con diferentes frutas, como arándanos, sandía, semillas de calabaza y chía, probióticos líquidos o yogur griego natural, que generalmente disfruta después del desayuno son su capricho favorito.

En cuanto a su actividad preferida, es la natación. Todo tipo de natación. Nadar en la playa, en el océano, en la piscina. Le encanta estar en el agua, según Molnar.

Su popularidad es tal que cuenta con una cuenta de Instagram en la que ya superó los 24 mil seguidores. En sus redes sociales, aparecen fotos y videos de él junto a distintos atletas y certámenes en los que estuvo presente como parte del staff norteamericano.