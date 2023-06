Así es Kayla Simmons, la jugadora de Volei más sexy del mundo que se desnuda para celebrar el millón de seguidores

Kayla Simmons, considerada la "jugadora de voleibol más sexy del mundo", sorprendió a sus fans con su última publicación de Instagram totalmente desnuda mostrando su trasero. Simmons es deportista profesional pero la mayoría de su fama se la han dado su cuenta de 'Onlyfans' y las sensuales fotografías que comparte con sus seguidores de Instagram.

Ahora la joven de 27 años celebró el gran hito de un millón de seguidores en la plataforma en redes sociales con un posado que no ha dejado indiferente a nadie. En honor al logro, la nativa de Florida obsequió a sus fans con una imagen muy sexy de sí misma acostada en una tumbona con su trasero y parte de sus senos a la vista.

La publicación, que ha acumulado más de 57.000 me gusta desde que se publicó el pasado 26 de mayo, iba acompañada de un singular mensaje: "Tuve que cortarme los dedos de los pies", lo que provocó un sinfín de comentarios.

La alumna de la Universidad de Marshall tomó la decisión de convertirse en modelo tras su carrera en el volei y también se convirtió en una estrella de OnlyFans, logrando casi 250.000 "me gusta" en su página. Los seguidores pueden suscribirse de forma gratuita como dice la biografía de Simmons: "aquí es donde la esposa se vuelve loca ... soy yo, soy la esposa".

Sus publicaciones en las redes sociales por lo general giran en torno a su considerable pecho por lo que habitualmente se ve obligada a responder preguntas sobre si son reales o falsos. Recientemente, Simmons puso fin a los rumores cuando reveló, durante una entrevista en YouTube que no solo eran reales sino que le causaron problemas cuando era más joven.

"Es divertido porque en la secundaria, realmente deseaba tener senos pequeños", dijo. Asimismo, la bomba rubia habló de su etapa como una de las sensaciones del voleibol de la Universidad de Marshall, que comenzó en 2019 cuando recibió una beca para jugar en el equipo. Simmons admitió durante la sesión de preguntas y respuestas, que sus grandes senos no jugaron a su favor mientras competía, afirmando que tener senos más pequeños habría hecho "todo más fácil".

"No puedes saltar tan alto, no puedes correr tan rápido y todo es más difícil" aseguró.

Soltera, pero lista para una relacion

A pesar de que su figura increíble figura fuera una desventaja en la cancha han catapultado su progreso en las redes sociales. La sexy atleta puede presumir de tener un millón de seguidores en Instagram, habiendo sido una de las revelaciones sexys de 2022.

Sin embrago para sorpresa de muchos, Simmons ha revelado que está soltera y que le encantaría tener una relación aunque no es partidaria de ir a cenar en una primera cita. "Creo que en una cena no me siento yo misma y suele ser un poco forzado", explicó durante la transmisión en vivo.

La jugadora es aficionada de diferentes deportes, ya que en sus perfiles comparte fotos y videos de ella en partidos de la NBA y de la MLB. Se le ha visto en la casa de los Lakers y los Clippers, ambos juegan en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, además de visitar a los Dodgers.