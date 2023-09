El ataque de un madridista a Rubiales: "Chivato, indeseable..."

El caso Rubiales sigue ahora en los juzgados. El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial en Sidney (Australia) tomará declaración como testigos este jueves a la jefa de prensa de la Selección femenina de fútbol, Patricia Pérez, y al exdirector de Integridad del organismo Miguel García Caba.

Pero también las reacciones. De él ha hablado el ex madridista Juanjo Maqueda. No ha tenido compasión en una entrevista en La Galerna: "Lo tuve como futbolista en el Levante, es verdad. Como jugador era malo como carne de pescuezo. Como dirigente pues ¿qué te voy a decir? No sé cómo llegó tan alto. Mira cómo nada más llegar cesó a Julen Lopetegui, al frente de la Selección solamente porque anunció que había firmado para la temporada siguiente con el Madrid. Lo cesó porque era con el Madrid, por supuesto, si llega a ser con el Betis o la Real no habría pasado nada", asegura.

"Rubiales corría como un pato mareado

Considera que ha tardado mucho en caer: "No sé si será verdad eso de que tiene información comprometedora del presidente del Gobierno. Podría ser, porque el modo en que le han ido tapando y perdonando tantas vergüenzas no es normal. Es verdad que ha podido haber algo de exageración con lo que hizo en la celebración del Mundial femenino, que tampoco fue como para ir a la cárcel, pero es un tipo que ha dejado muchas víctimas por el camino. Mereció haber sido apartado del puesto mucho antes", continúa.

Y no para: "Era un chivato. Juan Ramón (López Caro, de quien fue segundo entrenador en varios equipos) y yo tratamos de quitárnoslo de encima, de lo malo que era (estábamos en Primera y el tío no era ni para Segunda B, corría como un pato mareado), pero el presidente, Villarroel, nos dijo que de ninguna manera, que no lo traspasaba. Lógico: después supimos que era su confidente. “No, no, intransferible”. Joer, ni que fuera Van Nistelrooy. Rubiales es un indeseable".