El Atlético, una nave sin rumbo

El Atlético sigue a lo suyo. Y ese «a lo suyo» es que cuando juega fuera de casa pierde, independientemente de la competición de la que se trate y de si el rival tiene mayor o menor entidad. Palma contra el Dortmund en Champions League de la misma manera que lo hace contra el Alavés en Mendizorroza en LaLiga: mereciéndolo. No es sólo que el equipo no tenga ninguna confianza en sí mismo cada vez que juega fuera del Metropolitano, es que el rival compite como el boxeador que tiene delante un «sparring», convirtiendo en bochornosos los números a domicilio de los rojiblancos. Lo más fácil suele ser apuntar a la falta de calidad de la plantilla rojiblanca, al no fichaje de un delantero centro que meta 30 goles, no haber traído un 5 puro que compita con Koke por ese puesto o vaya usted a saber. Cuando tus rivales son Borussia, Athletic Club, Almería, Cádiz, Las Palmas, Valencia, Alavés... equipos que en agosto se suponen inferiores, el argumento se diluye como un azucarillo. No hay por dónde cogerlo.

La realidad es que Simeone es incapaz de sacar una buena versión de esta plantilla. De los tres defensas que se ficharon en verano para frenar la sangría de goles de la temporada pasada, dos de ellos ya no están en la plantilla y Azpilicueta juega a ratos y no siempre en su posición. Paulista, que llego en Navidad, dejó de jugar después de un error con Juanmi que costó un gol ante el Cádiz. De Veermeren no se sabe nada, pero no hace falta ser psicólogo para saber que el chaval debe estar entrando en depresión viendo que no juega por mucho que se hunda el barco.

El año del Atlético se resume en una gran primera vuelta de Griezmann y Morata, varias victorias contra el Real Madrid y una buena eliminatoria en octavos de final de la Champions contra el Inter. El resto, la nada. Sólo queda pelear por ser cuarto para que cuadren los números, aunque la exigencia del equipo siga desilusionando a los aficionados. Lo del próximo sábado ante el Athletic Club en el Metropolitano es una final para el Atlético.