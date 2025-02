Debut de Luka Doncic, en directo hoy: Los Angeles Lakers - Utah Jazz, en vivo

La salida de Doncic de los Dallas Mavericks estuvo motivada por una presunta falta de profesionalidad del balcánico en sus comportamientos fuera de la pista. La franquicia no estaba dispuesta a darle un contrato de cinco años y 345 millones de dólares que sería el más alto en la historia de las grandes ligas estadounidenses. El propietario de los Mavericks apuntó en esta dirección en las últimas horas con una crítica tan dura como sorprendente. "Si nos fijamos en los grandes jugadores de la historia de la NBA, la gente con la que crecimos nosotros como Jordan, Bird, Kobe, Shaq... trabajaron muy duro todos los días con un único objetivo: ganar. Y si no tienes eso, no funciona. Y si no tienes eso no deberías ser parte de los Mavericks", soltó Patrick Dumont.