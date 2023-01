El Baskonia no da la talla en Milán

Después de la memorable victoria del Cazoo Baskonia ante el Anadolu Efes (114-111), los vitorianos no pudieron sumar un triunfo más en Milán para asentarse en la zona alta de la Euroliga. En casa del colista, el equipo de Joan Peñarroya comprobó una de las normas fundamentales de la máxima competición continental: sin estar a pleno rendimiento te puede ganar cualquiera. Y eso fue lo que sucedió ante los de Ettore Messina que sólo suman siete victorias en 22 jornadas. Una cifra ridícula para un equipo confeccionado para estar entre los mejores.

El Baskonia no estuvo cómodo en ningún momento en la cancha milanesa. No pudo correr, no controló el ritmo del partido y tuvo dos agujeros negros: el 8/32 en tiro de tres y el rebote ofensivo (12 atraparon los italianos). Y eso que los vascos llegaron al último cuarto con las opciones intactas después de un notable tercer parcial. La aportación de Giedraitis (18 puntos y 6 rebotes) y Thompson (19/4) sostuvo a los baskonistas hasta el acelerón local en el último cuarto. Un par de triples de Voigtmann y la falta de consistencia vitoriana fueron un lastre excesivo y permitieron incluso a los locales vivir un final apacible.

89. Armani Milán (18+22+22+27): Hall (6), Baron (11), Luwawu-Cabarrot (17), Hines (10) y Voigtmann (16) quinteto titular- Davies (9), Tonut (6), Napier (10) y Ricci (4).

83. Cazoo Baskonia (17+17+26+23): Thompson (19), Howard (18), Giedraitis (18), Hommes (2) y Kotsar (0) -quinteto titular- Heiddeger (0), Sedekerskis (0), Marinkovic (7), Enoch (7), Costello (12) y Kurucs (0).

Árbitros: Belosevic (Ser), Vilius (Lit) y Cici (Alb). Sin eliminados.

Incidencias: 7.000 espectadores en el Mediolanum Fórum de Milán. Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Euroliga.

22ª jornada: Fenerbahçe, 73-Olympiacos, 93; Armani Milán, 89-Cazoo Baskonia, 83; Barcelona-Maccabi Tel Aviv; Valencia Basket-Bayern Múnich; Partizán-ASVEL Villeurbanne; Virtus Bolonia-Estrella Roja; Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas (18:30); ALBA Berlín-Mónaco (20:00) y Real Madrid-Panathinaikos (20:45). (Todos en Dazn).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (15/7); 2. Real Madrid (14/7); 3. Fenerbahçe (13/9); 4. Barcelona (13/8); 5. Mónaco (13/8); 6. Zalgiris Kaunas (12/9); 7. Cazoo Baskonia (12/10); 8. Maccabi Tel Aviv (11/10); 9. Valencia Basket (11/10); 10. Anadolu Efes (10/11); 11. Partizán (10/11); 12. Estrella Roja (10/11); 13. Bayern Múnich (9/12); 14. Virtus Bolonia (9/12); 15. Panathinaikos (8/13); 16. ASVEL Villeurbanne (8/13); 17. Armani Milán (7/15); 18. ALBA Berlín (6/15).