La pizarra de Xavi Pascual no evita la derrota del Barça ante el Anadolu Efes

El estreno de Xavi Pascual en el banquillo del Barça se saldó con una derrota en Estambul ante el Anadolu Efes. Fue un Barça de múltiples caras en el debut del nuevo técnico. Notable en los dos primeros cuartos con protagonismo de Laprovittola, Vesely y Willy Hernangómez. El desastre llegó en el tercero con un parcial encajado de 23-9. La extrema igualdad en que desembocó el último tramo se saldó con una acción polémica. El trío arbitral pitó falta de Vesely a Cordinier a falta de tres décimas. El alero francés anotó los dos tiros libres y la pizarra de Xavi Pascual no pudo obrar el milagro. El balón rifado para Fall no encontró su destino.

En los locales las bajas eran legión (Larkin, Beaubois, Dozier, Papagianis...) y eso lo aprovechó un Barça serio durante el primer tramo del partido. El equipo defendió con una intensidad aceptable que impidió que el Efes alcanzara los 20 puntos en los dos primeros parciales. Vesely (16 puntos y 8 rebotes) se erigió en el referente del equipo y Willy (10/5 en 12:13) le secundó. Se fue el Barça once arriba al descanso, pero el tercer cuarto fue una pesadilla. Shengelia y Clyburn, los dos grandes fichajes del curso, estuvieron ausentes (2/11 en tiros entre ambos) y el Barça desapareció. El equipo se rehizo a tiempo para pelear por la victoria, pero en el tramo final no fue capaz de encontrar referentes. Satoransky falló un triple esquinado que podía haber cerrado el partido a doce segundos del final. Luego llegó la falta de Vesely y la primera derrota de la "era Pascual".

74. Anadolu Efes (18+17+23+16): Weiler-Babb (12), Loyd (13), Cordinier (14), Osmani (13) y Smits (7) -quinteto titular- Hazer (0), Dessert (12), Swider (2), Mutaf (1) y Jones (0).

73. Barcelona (19+27+9+18): Satoransky (8), Punter (5), Clyburn (3), Shengelia (4) y Vesely (16) -quinteto titular- Cale (6), Norris (0), Brizuela (3), Willy (10), Parra (6), Laprovittola (9) y Fall (3).

Árbitros: Belosevic (Ser), Racys (Lit) y Pitsilkas (Gre). Eliminado Smits.

Incidencias: 9.655 espectadores en el Turkcell Arena.

12ª jornada: ASVEL Villeurbanne, 52-Mónaco, 84; Anadolu Efes, 74-Barcelona, 73; Panathinaikos-Dubai Basketball; Armani Milán-Hapoel Tel Aviv; Real Madrid-Zalgiris; Olympiacos-Paris Basketball (20:15); Baskonia-Bayern Múnich (20:30); Partizán-Fenerbahçe (20:30); Virtus Bolonia-Maccabi Tel Aviv (20:30) y Valencia-Estrella Roja (21:00). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Hapoel Tel Aviv (8/3); 2. Estrella Roja (8/3); 3. Zalgiris Kaunas (7/4); 4. Olympiacos (7/4); 5. Panathinaikos (7/4); 6. Barcelona (7/5); 7. Mónaco (7/5); 8. Armani Milán (6/5); 9. Valencia Basket (6/5); 10. Fenerbahçe (6/5); 11. Real Madrid (5/6); 12. Paris Basketball (5/6); 13. Dubai Basketball (5/6); 14. Virtus Bolonia (5/6); 15. Bayern Múnich (5/6); 16. Anadolu Efes (4/8); 17. Partizán (4/7); 18. Maccabi Tel Aviv (3/8); 19. Baskonia (3/8); 20. ASVEL Villeurbanne (3/9).