El Barça parchea ante el Baskonia una semana negra (82-62)

Llegaba el Baskonia al Palau en el peor momento de la temporada del Barça. Así lo reconoció esta semana el propio Roger Grimau. El técnico azulgrana fue muy claro después de la derrota del martes en el partido adelantado ante el BAXI Manresa. "Es el peor momento desde que estoy aquí, a nivel de resultados y un poco de sensaciones. Pero bueno, esto es una rueda, va muy rápido y no da tiempo a nada. Evidentemente, nos gustaría estar mejor y no haber tenido un par de días malos que nos han costado la derrota. Nada, a seguir. No hay más», comentó el entrenador del Barça tras caer ante los de Pedro Martínez. Y es que el equipo había perdido el domingo anterior ante el Casademont Zaragoza y dos días después de lo del Manresa, el Milán también había tomado el Palau. Tres derrotas en cinco días y la amenaza del Baskonia a la vista. El Barça reaccionó ante los vitorianos y lo hizo desde la defensa para acabar con su particular semana negra.

Uno de los mejores ataques de la competición, el del equipo de Ivanovic, se estrelló ante el Barça. El trabajo atrás de los culés dejó al Baskonia en 19 puntos en el primer cuarto, 14 en el segundo y 11 en el tercero. Mediado el último periodo, los vascos apenas habían alcanzado los 50 puntos y el Barça ya estaba por encima de los setenta.

A cuatro jornadas para cerrar la clasificación para la Copa, Real Madrid y Unicaja sellaron sendas victorias cómodas ante Monbus Obradoiro y Covirán Granada. La tercera y la cuarta plaza de cabezas de serie para el torneo siguen abiertas.

14ª jornada: Unicaja, 92-Covirán Granada, 70; BAXI Manresa, 73-Lenovo Tenerife, 76; Dreamland Gran Canaria, 83-Surne Bilbao Basket, 75; Monbus Obradoiro, 74-Real Madrid, 85; Bàsquet Girona, 67-Joventut, 82; Zunder Palencia, 80-Casademont Zaragoza, 88; Río Breogán, 74-UCAM Murcia, 83; Barcelona, 82-Baskonia, 62 y Valencia Basket-MoraBanc Andorra.

Clasificación: 1. Real Madrid (13/1); 2. Unicaja (11/3); 3. Barcelona (10/4); 4. Valencia (9/4); 5. UCAM Murcia (9/5); 6. Baskonia (8/6); 7. Dreamland Gran Canaria (8/6); 8. Joventut (8/6); 9. BAXI Manresa (8/7); 10. Lenovo Tenerife (7/7); 11. Bàsquet Girona (7/7); 12. Casademont Zaragoza (6/8); 13. Monbus Obradoiro (5/9); 14. Surne Bilbao Basket (5/9); 15. MoraBanc Andorra (4/9); 16. Río Breogán (4/10); 17. Covirán Granada (4/10); 18. Zunder Palencia (1/14).