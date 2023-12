El Madrid gana al Bayern con los chicos de Laso (88-73)

La realidad supera a las redes sociales. Y si no que se lo digan a Pablo Laso. El vitoriano tenía asumido que el partido, en realidad el prepartido, iba a ser especial. Y vaya sí lo fue. Es más. Se podría decir sin miedo a faltar a la verdad que el partido fue lo de menos. La décimo tercera victoria del Real Madrid en catorce partidos casi fue una anécdota con todo lo que sucedió antes de que el balón empezara a botar en la calle Goya. Laso regresaba a la que fue su casa desde 2011 hasta 2022, el lugar en el que levantó 22 títulos y creó un estilo de juego inolvidable, y la ovación que se llevó en cuando saltó a la pista fue de las que hacen época. Había poco más de media entrada, pero dio igual. Apareció y el pabellón se puso en pie. Se fue a saludar a los árbitros, abrazó antes a Llull y la ovación no cesaba. Pero es que todo eso se quedó en nada con los aplausos que recibió en la presentación del equipo alemán. Fue la ovación de lo que va de temporada sin ninguna duda. El aplauso fue unánime, intenso, sincero, interminable... merecidísimo. A Laso se le saltaron las lágrimas y no fue el único porque más de un aficionado en la grada tampoco pudo contenerse. Por si no había tenido suficiente, cada jugador del Madrid, los que eran sus chicos, acudió a abrazarle antes de comenzar. Después de todas las emociones, la derrota fue lo de menos.

Y eso que el Bayern ofreció una resistencia meritoria. Los alemanes consiguieron que el Madrid viviera una velada incómoda. Musa y Campazzo fueron los primeros desactivados. El bosnio se fue al banquillo avanzado el primer cuarto desquiciado con siete errores en el tiro. El base tuvo una influencia muy escasa en el juego para lo que acostumbra. Al rotundo 8-0 con que empezó el Madrid respondió el Bayern a golpe de tapón. Ibaka colocó tres en un suspiro y el Bayern ya mandaba en el primer parón. A falta de acierto, el Madrid apeló a otros argumentos. El más sólido fue el dominio del rebote ofensivo. Sumó 13 en los dos primeros cuartos y eso bastó para paliar unos porcentajes de tiro desconocidos. El equipo se fue al parón por debajo del 40 por ciento en tiros de dos y en triples. Y aún así estaba por delante.

Los fogonazos de Campazzo y Hezonja permitieron al Madrid despegar en el tercer cuarto, pero el Bayern no se descolgó y al tramo definitivo se llegó con todo por decidir. Y como si fuera un guiño a Laso, el Madrid dio un nuevo arreón agarrado a sus clásicos. Un robo y una asistencia de Rudy; un triple y una canasta de dos del Chacho y un par de canastas más un triple de Llull para abrir brecha y que la cuesta arriba se hiciera demasiado pronunciada a los alemanes.

88. Real Madrid (19+23+21+25): Campazzo (13), Causeur (6), Musa (4), Ndiaye (0) y Tavares (8) -quinteto titular- Hezonja (12), Rodríguez (11), Deck (7), Poirier (11), Llull (16) y Rudy (0).

73. Bayern Múnich (23+14+20+16): Bolmaro (6), Edwards (11), Bonga (15), Ibaka (6) y Booker (14) -quinteto titular- Radoncic (0), Francisco (11), Giffey (0), Brankovic (4) y Weiler-Babb (6).

Árbitros: Nedovic (Esl), Kardum (Cro) y Peer (Isr). Eliminado Booker. Técnicas a Musa, Radoncic y Hezonja.

Incidencias: 10.000 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Euroliga.

14ª jornada: Estrella Roja, 85-ALBA Berlín, 71; Zalgiris Kaunas, 85-Partizán, 93; Maccabi Tel Aviv, 95-Anadolu Efes, 86; Baskonia, 81-Virtus Bolonia, 91; Real Madrid, 88-Bayern Múnich, 73; ASVEL Villeurbanne-Panathinaikos (21:00); Fenerbahçe-Mónaco (18:45); Olympiacos-Valencia Basket (20:15) y Barcelona-Milán (20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (13/1); 2. Barcelona (10/3); 3. Virtus Bolonia (10/4); 4. Baskonia (8/6); 5. Mónaco (8/5); 6. Partizán (8/6); 7. Maccabi (8/6); 8. Olympiacos (7/6); 9. Valencia Basket (7/6); 10. Anadolu Efes (7/7); 11. Panathinaikos (6/7); 12. Fenerbahçe (6/7); 13. Bayern Múnich (6/8); 14. Zalgiris Kaunas (5/9); 15. Estrella Roja (5/9); 16. Milán (4/9); 17. ASVEL Villeurbanne (2/11); 18. ALBA Berlín (2/12).