La brutal imagen del arma que introdujo un radical del Frente en el Metropolitano.

El derbi dejó diferentes imágenes polémicas que generan un malestar en el mundo del fútbol. Pero hasta ahora se desconocían más detalles, sin embargo las alarmas se dispararon cuando un individuo lanzó un mechero a Courtois llevaba un arma que incautó la Policía y "El Chiringuito" subió la fotografía en las redes sociales. La imagen de la navaja se hizo viral en redes sociales, donde muchos aficionados criticaron a la seguridad.

El colegiado, Busquets Ferrer, detalla lo ocurrido precisando que en el minuto 64 del encuentro, “desde el fondo sur bajo”, se lanzaron varios objetos sobre la zona del portero visitante sin que ninguno de ellos “llegara a impactarle”. Busquets menciona que vio tres mecheros y una botella de agua, entre otros.

Si se considera una infracción muy grave, el artículo 76 contempla multas que van de 6.001 a 18.000 euros o la “clausura total del recinto deportivo por un período que abarque desde un partido hasta una temporada”. Ahora bien, también abre la puerta a un cierre parcial del campo: “Cuando el hecho causante se produzca en un solo sector o grada, podrá imponerse la sanción de clausura parcial del recinto deportivo por el mismo periodo de tiempo”. Otra posibilidad sería la celebración de partidos a puerta cerrada.

Simeone explicó en rueda de prensa la conversación exacta de los hechos con los miembros del Frente. "Ellos decían que lo había provocado el arquero rival. No justifica esa acción lo que hicieron, pero también se puede sancionar a los que provocan", dijo el técnico argentino. "Que la gente que ha cometido esos incidentes el club tomará una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna, pero eso no justifica las acciones. Los protagonistas tienen que actuar, pero también igual hay que sancionar a los que incitan. No justifica pero cuidado con lo que generamos, yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca. Como no te sancionan, te permite hacer cualquier cosa", dijo el técnico argentino.

