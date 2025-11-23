Ni el Camp Nou ni Wembley: así es el impresionante estadio de fútbol más grande del mundo

Después de más de dos años, el Barcelona volvió al Spotify Camp Nou, en un partido en el que acabó siendo muy superior a a su rival, el Athletic. Aunque con aforo limitado, cuando la capacidad esté al cien por cien será uno de los estadios más llamativos, espectaculares y multitudinarios de todo el planeta. Pero el estadio más grande del mundo no es el blaugrana, ni el Bernabéu, ni siquiera Wembley, pues además, se trata de una campo ubicado sobre una isla artificial lejos de las fronteras de Europa.

Está ubicado en Asia, concretamente el Corea del Norte. Y se le conoce como el Reungrado Primero de Mayo. Su nombre procede de la localización en la que se encuentra, en un islote perteneciente a Pyongyang, capital norcoreana, llamado Rungra. Mientras, "Primero de Mayo" hace referencia a que su inauguración se produjo el día 1 del quinto mes del año 1989. Aunque el estadio cerró en 2014 para "una renovación", reabrió al año siguiente.

Así es Reungrado Primero de Mayo. el estadio de fútbol más grande del mundo: piscina, múltiples eventos y capacidad para más de 100.000 personas

El Reungrado Primero de Mayo tiene el honor de ser el estadio más grande del mundo gracias a su capacidad de hasta 150.000 espectadores que pueden estar sentados en sus gradas (aunque en los partidos de fútbol se reduce a 114.000 personas, que sigue siendo una cantidad bastante considerable de asistentes). Su estructura, para hacerlo posible, está construida en una extensión de más de 207.000 metros cuadrados, y además del campo de fútbol (con césped natural) también cuenta con una pista de atletismo profesional de cuatrocientos metros a su alrededor.

En este estadio, disputa sus partidos la selección de Corea del Norte. Cuenta con ocho pisos, así como sesenta metros de alto, y para tanta capacidad, dispone con hasta ochenta salidas diferentes.

Más allá de eso, existen otras instalaciones como una piscina interior, sauna o camas, como todo un polideportivo de grandes dimensiones. Asimismo, otras comodidades disponibles para los jugadores o atletas que estén dentro del recinto.

El estadio no solo alberga partidos de fútbol, sino también ceremonias de apertura de eventos, competencias de atletismo o exhibiciones del Partido de los Trabajadores de Corea, las cuales son muy comunes en las instalaciones.

Pero además, su principal evento, el festival de masas Arirang, famoso por sus espectaculares mosaicos humanos, coreografías y acrobacias de miles de jóvenes entre espectaculares efectos de luz y pirotécnicos y el cual se celebra de forma anual. Un evento reconocido por el Libro Guinness de los Récords en 2007 como la mayor exhibición de gimnasia de la historia, con 100.090 participantes.

Pero también destacan otros eventos que han tenido lugar en este estadio. Por ejemplo, en 1995 se celebró el mayor evento de pago por visión de lucha libre profesional de la historia, Collision in Korea, que en dos días acogió 150.000 y 190.000 espectadores respectivamente.

También una cumbre intercoreana en 208, con el presidente norcoreano, Kim Jong-Un, y su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, en el que pronunciaron un discurso de unificación, paz o cooperación ante 150.000 espectadores.

Si bien es el estadio de fútbol más grande del mundo, no es el mayor enclave deportivo de nuestro planeta. Ese título lo obstenta el Estadio Narendra Modi, en la India, inaugurado en 2020 y que se usa para múltiples eventos, principalmente el cricket.