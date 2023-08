Cancelo está muy cerca de llegar al Barça

El Barça tiene prisa por cerrar a sus últimas incorporaciones.Una de ellas es la de Joao Cancelo, una petición propia de Xavi. El fichaje está prácticamente cerrado después de que el propio jugador presionase al City para que le dejaran salir. Se trata de una cesión con opción de compra por una cifra en torno a 30 millones de euros. El esfuerzo del Barça en el salario del jugador será muy importante, tal y como confirma Sport. Y es que, la operación estaba parada por este problema: el sueldo del futbolista. Por otra parte, Joao Félix está en una situación más complicada. El luso viva una tesitura compleja debido a que ya dijo que quería jugar en el Barça, pero el problema es el de siempre: su alta ficha impide que sea una negociación sencilla. Es por esa misma razón por la que el entorno del portugués se muestra muy nervioso.

La clave para la llega del portugués es que Ansu Fati salga. El extremo tiene ofertas y Mendes ya estudia su posible adiós. Así lo acredita Sport: "Ansu, por ahora, está aguantando. Su prioridad es seguir, pero tiene todos los elementos en contra. Incluso, su agente, Jorge Mendes, le ha recomendado que salga y le ha puesto una operación encima de la mesa. Mendes se ha comprometido ante el Barça que acabará convenciendo al jugador pero el tiempo se está echando encima". Públicamente, Xavi quiso dar a Ansu un voto de confianza hace ya tiempo: "Está tranquilo y centrado. Es lo más importante. No me preocupa ni su padre ni su agente. Me preocupa él. O mejor dicho, me ocupa. Está bien, entrena bien. Tengo empatía, yo he vivido situaciones parecidas. Es un gran tipo, maduro, que sabe lo que dice y que nos ayudará mucho. Soy el primero que quiero que triunfe aquí y él lo sabe".

Otra posible salida es la de Abde al Bayer Leverkusen a cambio de 20 millones de euros. El jugador se mostró convencido de quedarse en el Barça, pero lo cierto es que no tendrá un rol importante en el equipo al menos por lo visto en estas semanas. El Aston Villa también se ha interesado en la situación del jugador, pero solo para tantear.