Carlos Sainz consigue el tercer puesto en el GP de Estados Unidos tras la descalificación de Hamilton

Carlos Sainz está de dulce. Aunque quedase cuarto en el GP de Estados Unidos 2023, la 'suerte' le sonríe. Hamilton -que fue tercero- acabó descalificado por no haber arrojado en las verificaciones posteriores a la carrera la altura mínima en la plancha de resina. De esta manera, el español se sube a su tercer podio de una temporada en la que va de menos a más y suma 15 puntos. La general está de esta manera. Checo Pérez (240) es primero. Le sigue Hamilton (201 puntos). Alonso es tercero con 18 puntos menos que el británico y en cuarta posición aparece Sainz con 171.

"Los comisarios escucharon a los representantes del equipo del coche (16 y 44), el técnico Delegado, así como el Director técnico de Monoplazas de la FIA", señala la sentencia tanto en el caso de Hamilton como también en el de Leclerc. Las escuderías reconocieron que la medición que hace el equipo técnico de la FIA es algo preciso y afirmaron que el alto desgaste de las pastillas de deslizamiento "era probablemente el resultado de la combinación única de la pista llena de baches y la carrera Sprint, que minimizó el tiempo para configurar y revisar el coche antes de la carrera".

Lando Norris completaba el podio con la tercera plaza y, tras la descalificación de Leclerc, subía al segundo peldaño. La competencia entre ambos pilotos fue máxima.

Sainz, reflexivo

"A por todas hemos ido media vuelta. Luego el resto fue defendiendo y mirando por los retrovisores toda la carrera. Creía que me iba a ir muy para atrás, pero he podido aguantar la posición con Russell. Tenemos que analizar porque hemos sido el único equipo que ha visto que la blanda podía ser medio decente y claramente no lo ha sido", dijo el español en DAZN.