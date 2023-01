Nairo Quintana: “Voy a continuar en bicicleta hasta que mi mente y mi cuerpo resistan”

“Tengo muchos nervios”, admitía Nairo Quintana antes de leer un comunicado ante los medios para anunciar su futuro. Con sorpresa, porque las especulaciones en los últimos días era que el ganador de un Giro y una Vuelta, iba a anunciar su retirada.

“No me rindo”, dice sin embargo Nairo. “Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. Somos luchadores y todos, sin importar nuestros logros, hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar contra la adversidad. No soy una excepción. Me considero un luchador”, asegura antes de presumir de sus logros profesionales. “Soy el colombiano y el sudamericano con más títulos de la historia”, dice.

Quintana fue el primer ciclista colombiano que pensó seriamente en ganar el Tour. Después llegó Egan Bernal y lo consiguió a la primera. Quintana subió tres veces al podio de la carrera francesa. Fue segundo en dos ocasiones y otra vez, tercero. Fue el hombre que más cerca estuvo de acabar con el reinado de Chris Froome en los Campos Elíseos. Pero no pudo alcanzar ese sueño, tuvo que “conformarse” con ganar un Giro y un Tour.

Ya no es un posible ganador de Tour, pero eso no es suficiente para derrotar a Nairo. “Estoy en buena forma para seguir, estoy en muy buena forma para seguir”, explica. “No me rindo y sigo hacia delante. Soy un ciclista acostumbrado al frío, al calor, a la lucha y a los sacrificios. Quiero continuar en la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan”, añade.

Nairo Quintana no se despide del ciclismo, aunque el deporte, de momento, lo echa a un lado por el consumo de Tramadol durante el Tour. Un analgésico permitido aunque prohibido en carrera. Suficiente para que lo descalificaran de la carrera francesa y para comprometer su carrera. Después de desvincularse del Arkea no ha encontrado aún un equipo que lo acoja. La mayoría del World Tour pertenece al Movimiento por un Ciclismo Creíble, lo que les imposibilita el fichaje del colombiano. Y en la categoría inferior también se extiende el movimiento.

“Soy un corredor limpio”, se defiende. “Siempre lo he sido, en más de 280 controles en mi carrera nunca he tenido problemas. Desde que soy profesional he respetado las reglas, competido con integridad y respetando el juego limpio. Estos momentos de incertidumbre no han sido fáciles, pero los supero con el apoyo incondicional de mi familia y de mi equipo de trabajo que no han dudado nunca de mi compromiso con el deporte limpio y con los más altos estándares éticos en el ejercicio de mi profesión”, agrega.

“Mi palmarés me avala, pedaleando les recordé a todos los colombianos que es posible ganar y que es posible ganar a los mejores. Todos ustedes son testigo del crecimiento de los equipos en los que he estado”, asegura.

“Quiero volver a competir, a ponerme un dorsal, a sentir la exigencia de un equipo y el dolor de las piernas. Quiero esto, lo necesito porque la competición está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en el desarrollo de mi carrera”, advierte. “Mi interés es seguir poniendo en alto la bandera de mi país en los grandes carreras del mundo. Por ahora quiero seguir sobre el caballito de acero y escribir más títulos para la historia del ciclismo colombiano”.