Ayuso ataca a UAE: "Es una dictadura"

El anuncio de la marcha de Juan Ayuso de UAE no ha acabado con el ruido dentro del equipo de los Emiratos. Aunque el corredor asegura que se ha quitado "un peso de encima", el malestar con la actuación del equipo es evidente. "Sólo puedo decir que no estoy de acuerdo con el comunicado del equipo. Ayer salió en torno a las 7 el comunicado. A mí se me avisó a las 6 y media, cuando periodistas con los que tengo buena relación me habían dicho que sobre la hora de comer ya se les había avisado de que iba a salir el comunicado", dice.

Pero no sólo se queja de que no hayan contado con él para anunciar su salida. El ciclista español se fue "calentando" mientras atendía a los medios en la salida de la décima etapa de la Vuelta, en el parque de Sendaviva. "El comunicado habíamos acordado que se iba a hacer público cuando terminara la Vuelta para no afectar nada en lo deportivo ni al ambiente ni a ningún compañero. Por qué salió ayer es una pregunta que creo que tenéis que hacer a ellos y por qué tan repentino y sin previo aviso. Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen", añade el corredor.

"Ellos hablan de valores y de unión y son cosas con las que yo también estoy muy de acuerdo. Evidentemente ayer aprovecharon también unas palabras desafortunadas de Almeida [en las que decía que se había sentido solo en la subida a Valdezcaray]. Yo he hablado, él me ha pedido disculpas porque está de acuerdo un poco en lo que pasó. Yo quiero ayudar, el domingo no estaba bien, él lo ha entendido. Pero claro, cuando es una falta de respeto tras otra de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil tener una unión y querer integrarse. Yo por respeto más a mis compañeros y lo bien que he estado con ellos estos años, me gustaría terminar de la mejor manera esta Vuelta a España. Y estoy muy contento de que ya por lo menos también lo sepáis vosotros. El año que viene va a ser un año muy bonito, un nuevo comienzo y estoy contento", asegura Ayuso.

"A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, porque es un poco lo que intentamos, durante toda la negociación, antes de la Vuelta, salir bien.

Pero a veces parece que no se puede cuando es más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti", lamenta el ciclista de Jávea. "Y de repente se había acordado que el comunicado salía cuando terminara la vuelta, para no afectar ni a mí ni a ningún compañero, que se haga todo ayer en media hora sin previo aviso. Pues bueno, no lo entiendo", se lamenta. "Y luego en la media hora que tuve [antes de publicar el comunicado] dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado y la respuesta fue que el primero que habían escrito era mucho peor y que tendría que estar contento con ello", agrega.

"Yo siempre he intentado mantener la cordura y la imagen y ser respetuoso porque al fin y al cabo es un equipo que me ha dado mucho y al fin y al cabo he estado cobrando de ellos siempre. Entonces, pues bueno, siempre he intentado ser lo más profesional posible, pero es difícil", dice.

Ayuso asegura que su relación con Almeida es buena. "Se merece todo el apoyo que le pueda dar. También todo el trabajo de todos los otros seis integrantes, quitando a Almeida, se merece que yo también aporte lo que pueda aportar y es un poco lo que voy a intentar", advierte.