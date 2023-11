Las claves de la diferencia entre Luis Enrique y De la Fuente

Cuando Luis de la Fuente asumió el cargo de seleccionador, dejó claras las diferencias con Luis Enrique. Una de ellas es que el público podría volver a ver los entrenamientos de la selección. Al menos el primero de cada concentración, como sucedió el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Su idea era recuperar la conexión entre la selección y los aficionados que se había perdido en los últimos tiempos. «No quiero que haya 48 millones de seleccionadores sino de jugadores que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Creo que el aficionado español es muy fiel a la selección, pero quiero más. Quiero recuperar el espíritu de 2010, esa vinculación con la camiseta, un sentimiento de pertenencia», aseguraba en su presentación. Y en eso está después de ganar el primer título de la Roja en 13 años, la Liga de Naciones.

De la Fuente quiso marcar las diferencias desde el primer momento también en las convocatorias. En su primera lista estaban Iago Aspas y Nacho, dos de los futbolistas más reclamados por crítica y público al anterior seleccionador. Los dos atendieron a los medios de comunicación en conferencia de prensa ante la alta demanda de entrevistas.

Pero no se diferenciaban tanto Luis Enrique y De la Fuente en algunas cosas. Iago Aspas y Nacho desaparecieron pronto. El capitán del Celta jugó los dos primeros partidos, contra Noruega y contra Escocia, y ya no volvió. Nacho aguantó hasta la Liga de Naciones y llegó a jugar la final contra Croacia, pero esta temporada ya no ha recibido la llamada del seleccionador.

Tampoco se han diferenciado en el trato a Sergio Ramos. Luis Enrique entregó su confianza al jugador que más partidos ha disputado en la historia de la Roja hasta que forzó para sumar un partido más contra Kosovo y algo se rompió. Desde entonces dejó de contar con él y su única concesión fue una llamada antes de anunciar la lista para la Eurocopa de 2021 en la que le avisaba de que no iba a estar.

De la Fuente quiso cerrar la polémica desde el primer día y también llamó al histórico capitán de la selección para avisarle de que no iba a contar con él. Ramos respondió con un comunicado público en el que anunciaba que no iba a volver a la selección porque el técnico le había dicho que no contaba con él. Pero no era una renuncia y en cada convocatoria, menos en ésta porque estaba lesionado, el seleccionador ha tenido que responder a preguntas sobre el jugador del Sevilla.

Sí se diferenció desde el comienzo De la Fuente en la consideración sobre algunos de los fijos de Luis Enrique. Como Ferran Torres, con el que no contó en sus primeras listas, pero que ha regresado a la selección en todas las convocatorias de esta temporada.

No es el caso de Eric García. El ahora jugador del Girona era uno de los hombres de confianza de Luis Enrique hasta el Mundial, donde no jugó ni un minuto. Sí había contado con él en la Eurocopa, aunque Guardiola apenas lo había hecho jugar en el Manchester City en los últimos seis meses de la temporada.

«Eric es un jugador espectacular y mientras yo piense así y yo sea seleccionador y siga a este nivel seguirá viniendo a la selección. La presión yo la voy a aguantar. Él está más que convencido porque viene ya desde hace tiempo. A cada uno le toca jugar un papel. Eric es el primero que sabe que si hubiera dos o tres jugadores mejores que él en la selección no vendría, pero como yo no los veo y a mí me encanta Eric, adelante con los míos», decía Luis Enrique en el mes de junio de 2022.

En esas últimas palabras está la clave de muchas de sus decisiones. Estaban los suyos y los otros. E iba «adelante» con los suyos. De la Fuente trata de que la selección sea de todos. No solo de que haya 48 millones de jugadores sino de que todos, si se dan las circunstancias, tengan su oportunidad.