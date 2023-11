De la Fuente amplía la plantilla

Luis de la Fuente tiene el equipo hecho para la Eurocopa, una base de futbolistas que parecen indiscutibles para él, pero con la clasificación asegurada se preocupó en Chipre de aumentar la plantilla ante posibles contratiempos. Antes de jugar contra Chipre se lesionó Yéremy Pino, uno de los futbolistas que no estaba en esta convocatoria, pero que sí había sido llamado en las anteriores. Y en la primera parte, después de marcar un gol y de dar otro, se lesionó Mikel Oyarzabal.

«Le mando un abrazo muy fuerte a Yéremy, hemos estado hablando esta tarde con él y el hombre está pasándolo mal. Desde aquí todo nuestro ánimo y nuestra fuerza para que supere esta lesión, que lo va a hacer seguro, y esperemos verle pronto ya con nosotros», decía el seleccionador antes de comenzar su rueda de prensa después del partido contra los chipriotas. «La lesión de Mikel nos ha sacado un poco del partido. Hemos pensado que era algo más importante», añadía sobre Oyarzabal.

Por eso De la Fuente se preocupa de que la selección sea algo más que un once, de que sea una idea reconocible que pueda ser desarrollada por una plantilla amplia. «Son jugadores que tienen un mérito tremendo en sus clubes, hacen un grandísimo trabajo, tienen un rendimiento espectacular en la competición y un comportamiento con nosotros fantástico. Estoy muy contento porque les he dado algo que se han ganado y satisfecho con el rendimiento que nos han ofrecido. Seguro que van a mejorar, son muy buenos y van a hacer todavía mejor al equipo. Tienen una actitud y un comportamiento excepcionales y eso a un entrenador le hace sentirse orgulloso. No bajan nunca los brazos y eso es muy bueno», dice de los debutantes.

Grimaldo, Riquelme y Aleix García fueron los tres que se estrenaron con la absoluta, pero el seleccionador quiere ampliar el foco con las rotaciones en estos partidos en los que España ya sólo se juega la posibilidad de ser cabeza de serie en la Eurocopa. Y en ese plan entran futbolistas como David Raya, que jugó su tercer partido con la absoluta; Pau Torres, que aprovechó la ausencia de Laporte para ser titular después de dos convocatorias sin minutos en el campo; Zubimendi, siempre a la sombra de Rodri, o Joselu Mato, que marcó su quinto gol en nueve partidos con la selección.

«Los que han salido desde el banquillo y los que han debutado ha firmado un buen papel. Estamos muy contentos. Es muy bueno que siga debutando gente, significa que el nivel de LaLiga es muy alto», asegura Joselu. De la Fuente amplía la plantilla.