Cómo hacer cardio sin perder músculo: el único ejercicio cardiovascular que no impide la ganancia muscular

El ejercicio cardiovascular es vital para conseguir una vida saludable y por ello, muchas personas se apuntan al gimnasio. Otras buscan una mejor estética y con ello, lograr una musculatura fuerte y firme y un cuerpo definido. Pero tonificar no es fácil, y es que perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo es casi imposible. El exceso de cardio provoca que también perdamos masa muscular, e incluso cualquier ejercicio de este tipo hace que nuestros músculos puedan desaparecer. No obstante, según la ciencia, hay una ejercicio de cardio que no va a acabar con tus músculos.

El ejercicio cardiovascular también es llamado ejercicio aeróbico, y se refiere a cualquier actividad que aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria durante un periodo prolongado de tiempo. Los beneficios del ejercicio cardiovascular incluyen la mejora de la salud del corazón y los pulmones, la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, el aumento de la resistencia y la energía, y la mejora del estado de ánimo y el bienestar general.

La práctica de combinar el entrenamiento de resistencia con el cardio, por su parte, normalmente se denomina como "entrenamiento concurrente", que ha demostrado ser al entrenamiento de resistencia solo para mejorar la masa muscular y la fuerza, pero por otro lado, obstaculiza significativamente la fuerza óptima y la hipertrofia.

Según un informe sobre el entrenamiento concurrente, realizado por la Universidad de Tampa, existen algunas variables interesantes que pueden afectar a la forma en que el entrenamiento cardiovascular afecta a sus respuestas de fuerza, hipertrofia y composición corporal al entrenamiento de resistencia.

Según este informe, la carrera continua, de resistencia o caminata causaron una disminución significativamente mayor en el desarrollo de la hipertrofia óptima, en comparación con el ciclismo, que se ha demostrado que este deporte es significativamente mejor para lograr la hipertrofia cuando se combinaba con el entrenamiento de resistencia.

Pero en base a los tipos de cardio estudiados, encontraron que mientras las carreras de larga distancia, los paseos o las sesiones largas de cardio afectan negativamente a la fuerza e hipertrofia, el sprint, ya sea en bicicleta o corriendo, no lo hace, probablemente debido a que el sprint requiere una importante flexión de cadera y es más similar a los ejercicios multiarticulares de las piernas.