Un ex compañero de Fernando Alonso lo traiciona al desvelar sus "trampas": "Sí, lo hicimos..."

Fernando Alonso se ha convertido por méritos propios en la gran estrella del inicio de temporada en la Fórmula 1. Ya lleva tres podios y los aficionados sueñan no solo con una victoria sino con el el campeonato. Sin embargo, a pesar de los buenos augurios el pasado parece no querer dejar en paz al asturiano. Si hace unos días, Felipe Massa amagaba con amargar el fulgurante inicio del asturiano ahora una nueva traición amenaza su victoria número 33 o al menos podría retrasarla.

Una década después

Ha pasado una década y media desde que Fernando Alonso ganase en el polémico GP de Singapur, consiguiendo un resultado decisivo para que Hamilton lograse su primer Mundial en 2008. En aquella carrera en el país asiático, Nelson Piquet Jr. se estrelló y provocó una bandera amarilla que favoreció al piloto asturiano. Así, la carrera dio un giro de 180 grados, dejando a Massa fuera de los puntos y Hamilton consiguiendo un tercer puesto que sería clave de cara al final del Mundial, ya que se lo llevaría el británico por un solo punto.

Ahora, Massa ha vuelto a alzar la voz sobre este delicado asunto, anunciando que estudia tomar acciones legales con lo sucedido. "No me interesa el lado financiero en esta historia y sí la justicia. Si las dos personas más poderosas, el jefazo de la Fórmula Uno y el jefazo de la FIA, lo sabían en 2008 y se callaron, es muy grave e inadmisible para el deporte", afirmó al portal Globoesporte.

Pero por si esto fuera poco el ex compañero de Alonso se ha sumado a la polémica y ha reconocido la "trampa". El protagonista de la traición es Nelsinho Piquet, expiloto de Fórmula 1 y compañero de Fernando Alonso en Renault que ha dado la razón a Massa. El que fuera compañero de Alonso, reconoció provocar el accidente porque fueron órdenes de equipo de Flavio Briatore, jefe de la escudería: "Sí, lo hicimos. Fue una orden de equipo para ayudar a alguien dentro de nuestro equipo, no fue para perjudicar a Felipe (Massa), no fue nada de eso". En declaraciones a On the tracks podcast, reconoció recibir presiones del por entonces jefe de Renault: "La presión de Flavio fue muy grande sobre mí. Me puso psicológicamente entre la espada y la pared y no tenía elección", admite Piquet.

El gran perjudicado del llamado "crashgate" fue Felipe Massa que advierte que no se rendirá.

Si el piloto brasileño logra que se tengan en cuenta sus reclamaciones y se impugna el resultado de aquel Gran Premio de Singapur 2008, Fernando Alonso recibiría un duro golpe. Ya que podría perder una de las 32 victorias logradas en grandes premios de Fórmula 1 y postergar su ansiada '33' .