La confesión más surrealista de Luis Enrique : "Ha sido peor que un parto"

El PSG ganó por la mínima a un Girona que no dio su brazo a torcer en ningún momento. Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, habló tras la victoria agónica de los suyos ante el Girona en el estreno de la Champions League. Los franceses vencieron por 1-0 con un gol en propia de Gazzaniga en los últimos compases, pero les costó muchísimo hacer daño al conjunto de Míchel.

Justamente, con el entrenador vallecano bromeó 'Lucho' al finalizar el partido: "Lo que ha costado... le he dicho a Michel al acabar el partido: esto ha sido peor que un parto. He sufrido muchísimo", puntualizó el asturiano, agregando que ya le había avisado a los suyos del rival: "Si no presionas bien y cometes errores, vas a sufrir", aseguró.

Luis Enrique reconoció que los suyos fueron mejores en el trámite del encuentro: "En general hemos sido superiores al Girona, pero ellos han mostrado momentos en los que nos han mareado. Sí es cierto que han defensido un punto por encima de lo que yo esperaba, pero tambien tengo que entender a mis jugadores, fruto de este calendario que tenemos, les iba a costar muchísimo. Hemos tenido la formtuna de marcar al ultimo minuto".

Luis Enrique también reconoció la dificultad de la competición, especialmente con el nuevo formato: "Ganar un partido, ganar cualquier título... todo es difícil. Pero todavía no sabemos la dimensión que tiene esta competición con este formato. Nosotros vamos a tener que disputar un calendario y luego, en las siguientes jornadas, disputarnos cosas importantes con otros rivales que tienen un calendario totalmente diferente".

Valoró, entonces, vencer al Girona: "Hoy era vital ganar por ser nuestro primer partido en casa. Ya no solo por la suma de puntos sino por lo que genera en un equipo como el nuestro. Tenemos que ir a disputar todos los títulos", finiquitó.