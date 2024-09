El contundente mensaje de Fernando Alonso a Aston Martin: "No me gustan las excusas"

Fernando Alonso registró un undécimo puesto en Monza que deja un sabor agridulce. “No hay nada que podamos hacer. Estamos en manos del equipo, Lance (Stroll) y yo intentamos hacer el mejor gran premio posible cada fin de semana. Yo estuve inspirado pero sé que Monza 2024 será anónimo para Alonso. Es uno de esos grandes premios en los que estoy un poco mejor, contento con el coche y empujando el coche más allá del cien por cien. Sirvió para ser undécimo. Habrá que ser pacientes y entender que el objetivo principal es 2026. Aunque al mismo tiempo, como equipo podemos aceptar no estar en la batalla del ‘top-4′ porque son equipos establecidos que están delante de nosotros. Ahora sin embargo estamos detrás de Williams, Haas, Racing Bulls. Creo que tenemos que levantar el listón y mejorar”, sentenció Alonso.

Alonso también valoró el futuro. “No será mejor. Hasta que no tengamos una mejora en el coche, estoy es lo que hay y no es suficiente. No lo fue en Monza, Zandvoort, Spa, Hungría y no creo que haya grandes cambios en Bakú, Singapur y Austin hasta que lleguen piezas nuevas. Ese es el plan del equipo y para lo que trabajan a fondo. Estamos juntos, el fin de semana fue un punto y este fin de semana casi dos. Es nuestra pelea”, dijo.

Pese a los resultados, Fernando se mostró optimista de cara al futuro. “Aún hay tiempo para reaccionar. Solo estamos a primeros de septiembre. McLaren mejoró en cuatro meses para pasar del último al podio así que tenemos ejemplos claros. Mercedes estaba con nosotros en las primeras carreras de la temporada y luego han ganado tres. Así que no me gustan las excusas”, explicó el bicampeón.

Respecto a la carrera en Monza, Alonso quiso mostrarse reflexivo al respecto. “Mantuvimos el ritmo con el Williams así que estaba contento con eso. Le adelantamos por ‘undercut’ y fuimos novenos durante la mayor parte de la carrera, pero hicimos la segunda parada porque no podíamos ir a una con nuestra degradación de neumáticos. Normalmente nos comemos los neumáticos y no tenemos carga aerodinámica en las curvas, así que dependemos del agarre mecánico de los neumáticos y los castigamos más que los rivales, es nuestro problema los domingos. Aquí, como estaba entre una y dos paradas, sabíamos que para el Aston eran dos. Intentamos alcanzarle al final, pero nos quedamos a ocho décimas de Albon y a una de Magnussen. Es un undécimo puesto a un segundo del noveno. Es doloroso perder los puntos porque los merecimos con una carrera bien ejecutada. Pero el coche el es el que es ahora y tenemos que mejorar”, zanjó.