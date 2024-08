Fin de semana de experimentos para Fernando Alonso: estas son las piezas que probará en Monza

El Gran Premio de los Países Bajos dejó muchas conclusiones tras un largo parón de verano. Una de ellas es que McLaren sigue igual o más fuerte que al terminar la última ronda del campeonato en julio. Otra de ellas es el salto hacia delante de Ferrari. Y la última, que Aston Martin no atraviesa su mejor momento.

Fernando Alonso ha dejado claros los objetivos posibles para Aston Martin F1 en el Gran Premio de Italia y no son nada alentadores. Después de terminar en la décima posición en la carrera de Zandvoort, el español llega a Monza con la esperanza de volver a luchar por al menos terminar dentro de la zona de los puntos. El asturiano no oculta su pesimismo y se prepara para sufrir en un circuito que no es el ideal para Aston Martin.

"Bueno, veremos, en teoría este circuito nos viene un poco peor que Zandvoort y allí estuvimos sufriendo por conseguir un punto, así que sin ser demasiado pesimistas, un punto o dos supongo que será nuestro techo este fin de semana. Nunca sabes, primero hay que poner el coche en la pista, ver cómo va, tenemos muchas pruebas para los Libres 1", comentaba Alonso en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Italia.

"Para las tres o cuatro próximas carreras habrá mucho trabajo, así que el objetivo será, como dije también en Zandvoort, aprender cada fin de semana del coche y mejorarlo. En cuanto a puntos, es difícil hacer una predicción, pero yo creo que un punto dos es lo que podemos sumar. Estamos trabajando en eso, por seguro que traeremos algunas nuevas partes, sí", añadió.

Aston Martin ya confirmó que Italia será la tercera carrera seguida sin un paquete de mejoras pero el asturiano si experimentará con cambios adaptados al circuito. Aston Martin estrena alerón delantero y trasero de baja carga aerodinámica porque el circuito obliga a traer una revisión específica para esta pista de alta velocidad.

En el Gran Premio de Italia podremos observar el flap ajustado y reducido al mínimo, en un intento de bajar la resistencia aerodinámica y buscar las mayores velocidades puntas, según explica Motorsport. Habrá que ver si será suficiente para que Monza no sea un nuevo fiasco en la temporada de Aston Martin