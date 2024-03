El contundente mensaje de Guardiola sobre su futuro en el City

Pep Guardiola está acostumbrado a que le pregunten sobre su futuro. El técnico español no quiso regatear y respondió de manera contundente. "No me quiero ir", aseguró. Una frase firme que ratifica que el técnico quiere continuar en el conjunto inglés.

"Es la séptima vez consecutiva que te clasificas para cuartos. ¿Crees que la gente comprenderá la magnitud de eso cuando te vayas?", matizó de nuevo al ser preguntado.

Guardiola también fue preguntado por el reto de entrenar a una selección. "Que alguien tenga un sueño o un deseo no significar que eso vaya a pasar. Si pasa bien y si no, también. Básicamente es que me gustaría entrenar en un Mundial".

El técnico catalán ya sonó para liderar el proyecto de la selección brasileña, mucho antes de que Ancelotti saliese a la luz como el principal candidato.

De momento, Guardiola ya ha demostrado que también es capaz de potenciar a estrellas de la talla de Erling Haaland y Kevin De Bruynn, al igual que en su día ya hiciese con los Messi, Iniesta, Xavi y compañía.