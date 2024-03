La crítica de Alonso a Aston Martin por el rendimiento en Australia

Fernando Alonso atraviesa un momento difícil. Y es que, a diferencia del gran principio de temporada que protagonizó durante el anterior Mundial en su estreno con Aston Martin. Ahora, la realidad es bien diferente. Alonso fue 10º en la clasificación de Australia con una Q3 complicada y, posteriormente, valoró la situación del monoplaza. “Hemos tenido un coche bastante crítico todo el fin de semana, no es el GP más cómodo”, dijo.

"Aquí hemos sido algo menos competitivos que en Jeddah, ha sido todo más problemático en cuanto a ritmo. Hay que ir al límite, puedo ir un poco más despacio y quedarme fuera de la Q3. Por suerte había escapatoria y el muro no estaba cerca, pero sí hemos tenido un coche bastante crítico todo el fin de semana, no ha sido el gran premio más cómodo y la Q3 no ha sido ideal, cometí un error en la curva y fui a la grava, y en el segundo intento con neumáticos nuevos me faltó confianza. No he notado nada raro en la última vuelta. Había quizás décimas de algún daño, pero hemos sufrido todo el fin de semana", matizó.

Alonso siguió con su reflexión. "Porque hemos visto carreras locas en la F2 y la F3. Intentaremos salvar el fin de semana con algún punto, los que corresponden al quinto coche, es noveno y décimo, y pasar a Tsunoda que se nos ha colado y es lo que nos toca. Hay preocupación con el 'graining', hemos tenido degradación muy alta en las dos primeras carreras y esperamos una carrera difícil", zanjó.

La llegada de Hamilton a Ferrari en 2025 activa todas las alarmas sobre el hueco que se queda libre en Mercedes. Esto provoca un efecto dominó, especialmente para Alonso que aún no tomó ninguna decisión sobre su futuro. "Pero tampoco quiero apresurarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en el próximo año.Como dije, mi cabeza está tan concentrada ahora en las cosas que me encantaría probar en el coche después de lo aprendido en las primeras carreras", dijo el bicampeón del mundo ante los medios hace unas semanas.