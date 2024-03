Fernando Alonso desvela sus planes de futuro

Fernando Alonso disfruta de una segunda juventud de la mano de Aston Martin. Pese a que el asturiano se fue diluyendo, la realidad es que pocos fans esperaban volver a Alonso en el podio. El piloto de Aston Martin tiene el claro objetivo de lograr la ansiada victoria número 33 que alargaría todavía más su leyenda.

La llegada de Hamilton a Ferrari en 2025 activa todas las alarmas sobre el hueco que se queda libre en Mercedes. Esto provoca un efecto dominó, especialmente para Alonso que aún no tomó ninguna decisión sobre su futuro. "Pero tampoco quiero apresurarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté en el próximo año. Como dije, mi cabeza está tan concentrada ahora en las cosas que me encantaría probar en el coche después de lo aprendido en las primeras carreras", dijo el bicampeón del mundo ante los medios.

Mike Krack, jefe de la escudería británica, desveló desde hace meses que la intención de la escudería pasa por la continuidad. "Sí, queremos extender el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin", dijo. Pese a que Krack se mostró muy cauteloso, la realidad es que tienen claro que mantener a Fernando Alonso sería uno de sus grandes triunfos. Hay que recordar que la apuesta de Aston Martin por el asturiano fue fuerte desde el principio. Primero, le hicieron ver que el proyecto que le ofrecían se basaba en la tranquilidad y en no tener la presión diaria que sí aguantaría en otras escuderías. A partir de ahí, ambos empezaron a trabajar de manera coordinada.

Alonso siempre se deshizo en elogios hacia Aston Martin y el debate sobre su continuidad o cambio de escudería está servido. De momento, todo apunta a que habrá que esperar a que tome esta decisión con el transcurso de las carreras.