Las declaraciones de Mourinho contra un campeón del mundo español: "Es un piscinero"

José Mourinho siempre se ha caracterizado por ser sincero. Hasta el punto de que muchas veces sus palabras le han costado muchos disgustos. El entrenador de la Roma se mostró muy crítico con el futbolista español Pedro tras el 185º 'Derbi de la Capital' en el que terminó empatando 0-0 contra la Lazio. "Pedro se lanza a la piscina de una manera fantástica", dijo Mourinho. El exinternacional español fichó por la Lazio en 2021 y es uno de los supervivientes futbolísticos del Mundial de 2010 con España.

"Pedro es un gran jugador, pero también sabe nadar en la piscina porque se lanza de una manera fantástica". Danilo Cataldi, compañero de Pedro en la Lazio, respondió a Mourinho por sus críticas a Pedro: "Mourinho siempre habla de títulos... pero Pedro ha ganado algunos títulos más que él".

Hay que recordar que el futbolista repasó su trayectoria y confesó que Mourinho le echó: "Tomó la decisión de echarme, pero no me defraudó . Lo que me decepcionó es que traté de hablar con él para saber por qué, quería que me lo dijera en la cara, no somos niños, pero no quería".

Pero tampoco hay que olvidarse de que Mourinho también fue el entrenador que apostó por Pedri para ficharle para el Chelsea cuando dejó el F.C. Barcelona en 2015.

Por su parte, el futuro de Pedro es una incógnita. El español acaba contrato el próximo verano y sería agente libre. De momento, el club italiano no se ha pronunciado al respecto.