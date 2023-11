Dembélé desvela por primera vez el motivo de su salida del Barça

Ousmane Dembélé explicó en una entrevista a L'Équipe cómo fue su salida del FC Barcelona rumbo al PSG. El propio Xavi Hernández ya reconoció que no se esperaba ese final y se sintió "decepcionado" con el extremo francés. El atacante firmó con el PSG hasta 2028 tras ver que el club pagó los 50 millones de euros de cláusula. "Sí, dije que me quedaría en el Barcelona, pero después de hablar con el PSG me convencí de que tenía que irme. Fiché por el PSG porque es un club francés y me encanta. ¿Si la elección fue sencilla en mi mejor momento en el Barcelona? Simplemente, quería fichar por el PSG. Fue más París lo que me hizo cambiar de opinión que no dejar Barcelona", admite Dembélé.

Más Noticias Así trastoca los planes de Xavi la marcha de Dembélé al PSG

"Kylian no intentó convencerme, vine a París porque me encanta el club, es un club francés y lo amo. Vengo de Évreux, no muy lejos de aquí. Aquí todo el mundo habla del Paris Saint-Germain y estaba escrito que algún día ficharía por este club. Tengo muchos amigos, simpatizantes del club, que siempre me intentaron convencer para venir", afirma.

"No sólo cuentan los goles. No juzgo mis actuaciones por los goles que marco. Puedes marcar un gol y jugar mal un partido y puedes no marcar y haber sido muy bueno. Pero mejoraré mis estadísticas. Duermo muy bien por las noches y siempre confío en mí mismo. Incluso cuando no sale bien, vuelvo a intentarlo. Nivel medio. Tengo que dar un poquito más. Sé que llegará, porque es un club nuevo. Cuantos más partidos pasen, mejor estaré", desvela.

"No necesito la confianza de todos ni que que la gente diga que juego bonito. Soy alguien que tiene mucha confianza y que siempre lo intentará. Mi papel es driblar, crear ocasiones. Es un juego arriesgado, no se puede hacer todo bien. No estamos obsesionados, no es el objetivo principal del club. Antes de venir aquí pensaba que solo se hablaba de la Champions, pero en el club no solo estamos centrados en esto", concluye.