Se va Dembélé: el Barcelona cierra un capítulo para olvidar... O no

Un día antes del estreno del Barcelona en Liga, contra Getafe en el Coliseum, un campo que no se le da bien a los azulgrana y donde no han marcado gol en las últimas tres visitas (0-0 la temporada pasada, 0-0 la anterior y 1-0 en 2020), se ha confirmado la marcha de Dembélé al PSG, que estaba cantada. Se pone con ello fin a una de las operaciones peor gestionadas por el club, la de la marcha de Neymar... O no, porque el regreso del brasileño es una de las operaciones que está sobre la mesa y que Xavi comenta con ambigüedad: "Hay mercado hasta el 31 de agosto y no puedo decir nombres", asegura el técnico ante la posible vuelta de un futbolista cuya calidad es indiscutible, pero que deja dudas en lo extradeportivo, en todo lo que hay alrededor de Ney, que suele atraer la polémica y que, no hay que olvidarlo, denunció al club y estuvieron de litigios entre 2017 y 2021, hasta que llegaron a un acuerdo amistoso.

Ese 2017 es precisamente cuando arrancó esa operación nefasta para el Barça. Neymar se marchó al PSG pagando su cláusula de rescisión, con lo que se rompía el tridente ofensivo que formaba con Messi y Luis Suárez en el Camp Nou, aunque dejó en las arcas 222 millones de euros, lo que todavía sigue siendo el traspaso más alto de la historia. El Barça perdía un gran futbolista, pero ganaba peso económico para tapar ese hueco. Parte de ese dinero fue para contratar a Dembélé, que terminó costando 135 millones, según la web especializada «"ransfermarkt". El francés llegó apurando el mercado en agosto de ese mismo año. En enero de 2018 la entidad barcelonista pagó otros 135 millones por Coutinho, de ahí que ya estaba invertido el dinero, y algo más, de Neymar.

Ninguno de los dos jugadores terminó cuajando en el Barcelona. El brasileño en ningún momento, sólo con algún chispazo pequeñísimo, y el extremo, impedido en un principio sobre todo por las lesiones, que no le dejaban tener continuidad. Sí la ha conseguido con Xavi, que apostó muy fuerte por él, incluso a veces enfrentándose a la voluntad del club, para ahora ver cómo se marcha, dejando una sensación de frustración: «Ha sido un buen chico, nos ha ayudado, le hemos dado cariño e importancia. Ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse, pero él escogió otro proyecto. Desearle suerte», dijo el preparador catalán.

35,4 millones

En lo deportivo no fue una buena jugada el cambio de Ney por Coutinho y Dembélé, y en lo económico menos, pues por el brasileño el club consiguió 20 millones en el traspaso al Aston Villa, más 8,5 antes por una cesión al Bayern; y a Ousmane, ahora que tenía más caché, el PSG se lo ha llevado por 50,4 «kilos». La mitad debían ser para el jugador según el acuerdo privado que tenían, pero finalmente serán 15 para él y 35,4 para el club, que, según su interpretación, no tiene que pagar nada a los agentes del extremo (lo que haría que se llegara a esa cifra de 25). "Mundo Deportivo" informa de que los representantes de Dembélé podrían denunciar al Barça por esta cuestión.