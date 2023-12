Jenni Hermoso se rompe por la muerte de Itziar Castro: "Qué puta injusta es la vida"

La actriz española Itziar Castro, conocida por sus papeles en "Vis a Vis", "Paquita Salas" y "Campeones", ha fallecido trágicamente a los 46 años. Murió repentinamente el jueves por la noche en una piscina de Lloret de Mar, donde ensayaba para un espectáculo de natación sincronizada. La causa exacta de su muerte no ha trascendido, pero hay informes que indican que pudo deberse a un fallo cardíaco.

Itziar Castro no sólo era una actriz de talento, sino también una defensora de la comunidad LGBT y una luchadora contra la gordofobia. La inesperada muerte de Itziar Castro ha sido confirmada por su familia, que ha emitido un breve comunicado en el que pide respeto y privacidad en estos difíciles momentos. La noticia apareció por primera vez en un mensaje que el director de cine Frankie De Leonardis publicó en su cuenta de las redes sociales, en el que elogiaba a Castro como actriz de talento y luchadora incansable por sus ideales y creencias. La directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, confirmó su fallecimiento a la prensa e indicó que "todo indica un paro cardíaco" como causa de su deceso

Una de las despedidas más emotivas ha sido la de Jenni Hermoso: "No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido… Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras. Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte. Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo. Que p*ta injusta es la vida.. Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras".

La jueza Rosell Aguilar le ha contestado: "Nos habló mucho de ti, estaba muy pendiente y muy orgullosa. Me pidió consejo, la mejor abogada posible… Ella, la

mejor aliada posible. El mejor homenaje va a ser ganar todas las batallas en las que Itzi creía. Y celebrarlas mucho".

Itziar Castro era conocida por su labor reivindicativa, especialmente en la lucha contra la gordofobia y por los derechos de la comunidad LGBT. Su activismo y su talento le valieron un lugar especial en el corazón de muchos. Las circunstancias de su muerte, en particular la causa exacta, no han trascendido por completo, y la familia aún no ha facilitado detalles sobre los preparativos de su funeral y los servicios conmemorativos.

La industria del espectáculo y los fans de Itziar Castro están conmocionados por la noticia de su prematura muerte. Se espera que lluevan los homenajes a la actriz, que causó un gran impacto tanto dentro como fuera de la pantalla. Su legado como actriz y defensora social será recordado por muchos que se inspiraron en su trabajo y dedicación a causas importantes.