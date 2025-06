Diez candidatos al Campeonato de Europa de Salto y una polémica

Del 16 al 20 de julio se celebrará en Casas Novas (La Coruña) el Campeonato de Europa de salto de obstáculos y son diez los jinetes que optan a representar a España en la cita. La polémica sigue rodeando al equipo nacional a menos de un mes del campeonato desde que el 2 de junio los cinco jinetes "rebeldes" se reunieran con Javier Revuelta, presidente de la Real Federación Hípica Española (RFHE). Se pusieron a disposición del equipo, luego especificaron que esa disposición era sólo para el Europeo y el caso es que no hubo acuerdo entre la RFHE y los jinetes porque la Federación consideraba que debían asumir las mismas condiciones que el resto de jinetes.

La clasificación para el Campeonato de Europa la consigue un binomio, no el jinete de forma individual. De los cinco "rebeldes" sólo dos podrían representar a España en el Europeo: Eduardo Álvarez Aznar y Manuel Fernández Saro. El resto tendrían las clasificaciones con caballos que ya no están activos en sus cuadras. La RFHE tuvo que hacer la inscripción en la FEI (Federación Ecuestre Internacional) de los posibles binomios que tiene España para el Campeonato en función de sus méritos deportivos. Jesús Garmendia no está en la lista por la salud de su caballo, mismo caso que Diego Ramos.

La clave es que cuando salga el equipo final, cuatro binomios y un reserva, existe el temor de que la RFHE incluya nombres que vayan más allá de sus méritos deportivos. Mariano Martínez Bastida y Armando Trapote son incuestionables. Ambos fueron los grandes damnificados en los Juegos, pero ahora sus méritos son incuestionables. El primero ocupa el número 47 del ranking mundial y el binomio del segundo con "Tornado" es una garantía competitiva desde hace tiempo. Fue el artífice de la plaza olímpica gracias a su rendimiento en el Campeonato de Europa de 2023. En el último Europeo, la RFHE lo impidió saltar en Versalles.

Al resto del equipo aspiran una amplia lista de jinetes. Hugo Álvarez Amaro es un jinete en ascenso que ha conseguido clasificaciones en tiempo récord con una yegua que no es nada fácil y que él interpreta a la perfección. Julio Arias es el vigente campeón de España Absoluto y ha sido segundo en la Copa Comunidad de Madrid. Teresa Blázquez y "Nasa de Toxandria" han ganado dos grandes premios internacionales esta temporada. José Bono Rodríguez es criador, jinete y propietario de "Ali Babá HT" con el que ha ido a Dinamarca convocado por la RFHE y que es el único caballo CDE clasificado para el Europeo. Álvaro González de Zárate no deja a nadie indiferente en cada recorrido que hace con "Casa Diva PS". Sira Martínez Cullel es la única sub'25 que se cuela en esta lista y gracias al trabajo con Pedro Veniss subió al podio en el Gran Premio del CSIO 3* de Dinamarca y fue quinta en Deauville. Iván Serrano es un jinete resolutivo que interpreta a "Rain Man" (x Chacco-Blue) a la perfección.

La comunicación de la RFHE sobre este tema es prácticamente inexistente. Javier de Wit, el responsable de esta parcela, se limita a publicaciones escuetas en redes sociales con los comentarios bloqueados.