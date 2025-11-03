El discurso de Josep Pedrerol en "El Chiringuito" sobre Lamine Yamal

En El Chiringuito, Josep Pedrerol analizó recientemente el momento de Lamine Yamal, una de las grandes promesas del FC Barcelona. El presentador fue claro con su valoración y lanzó un mensaje que ha generado conversación en el entorno culé: "LAMINE es muy bueno, pero HA CAMBIADO... O LE HAN CAMBIADO", afirmó con firmeza. La frase no es casual. Señala una percepción creciente: el joven ya no juega con la misma libertad con la que sorprendió en sus primeros partidos.

Pedrerol apuntó que la esencia de Lamine siempre fue el descaro. El atrevimiento para encarar, para romper al rival, para intentar lo que otros no se atreven a probar. Ese estilo puro de fútbol callejero que no entiende de miedo ni de jerarquías. Sin embargo, en las últimas semanas se le ha visto más contenido, más prudente, más calculador en cada movimiento. Como si sintiera el peso de no fallar. Y eso, en un jugador de su perfil, puede ser un arma de doble filo.

El periodista insistió en que la presión puede estar jugando su papel. Tiene 16 años y ya carga con expectativas enormes, comparaciones y titulares diarios. A su alrededor, el discurso se ha vuelto adulto demasiado pronto: responsabilidades, deberes tácticos, madurez futbolística. Pero Pedrerol recordó que antes que una promesa del club, es un chico que todavía está creciendo, aprendiendo y formándose dentro y fuera del campo.

Por eso su mensaje final fue más una advertencia que una crítica. A Lamine no hay que corregirlo hasta quitarle su esencia. Hay que acompañarlo, protegerlo sin limitarlo, y dejarlo ser el jugador diferencial que puede llegar a ser.Si su fútbol nace de la libertad, esa libertad debe mantenerse. Lamine Yamal no necesita convertirse en otro. Necesita seguir siendo él mismo.