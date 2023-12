La dura crítica del polémico tenista Kyrgios a Becker

Nick Kyrgios y Boris Becker siguen protagonizando un lío polémico con un cruces de declaraciones": "No tienen nada que hacer contra los actuales jugadores del circuito". Boris Becker contestó a Kyrgios a través de su perfil oficial de Twitter. "¿Por qué habla de un deporte que odia?. Nunca ha ganado un torneo importante y trata de comparar generaciones. ¡Habla con tu OnlyFans!", añadió el extenista alemán.

Boris Becker volvió a hablar en el podcast de Eurosport Alemania 'Das Gelbe vom Ball'. "Hay que tener respeto por el pasado y agradecer a los viejos profesionales. Sin ellos, el tenis ya no existiría. Rod Laver, Lleyton Hewitt, McEnroe, Connors, Borg, Lendl...", afirmó.

Pero las declaraciones de Boris no quedaron ahí. "Estos jugadores popularizaron el tenis. Hoy se puede ver el resultado. Nunca hubo tantos premios publicidad como ahora. Eso se debe a las leyendas. Todos estos jugadores hacen posible que Kyrgios no juegue al tenis este año y aún así pueda vivir de ello", aseguró.

Sin embargo, Kyrgios volvió a responder a Becker. "Hermano, he sido uno de los pocos jugadores que ha traído millones de fanáticos a este deporte y he ganado más dinero para todos. Hizo carrera fuera de la cancha sin la ayuda de nadie. No recuerdo haber visto a Boris en Netflix, el tipo es ridículo", zanjó.