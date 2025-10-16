La dura sanción a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez

El Gran Premio de Australia de MotoGP 2025 dejó una de las imágenes más polémicas de la temporada. Marco Bezzecchi fue sancionado con dureza tras provocar la caída de Marc Márquez en plena carrera, un incidente que indignó tanto al público como a los equipos del paddock.

Todo ocurrió en las primeras vueltas del domingo, cuando Bezzecchi, en un intento arriesgado de adelantamiento, impactó con Márquez en una curva de alta velocidad. Ambos pilotos salieron despedidos de sus motos, aunque, afortunadamente, sin consecuencias físicas de gravedad. Sin embargo, la acción fue inmediatamente investigada por Dirección de Carrera.

Tras revisar las imágenes, los comisarios determinaron que Bezzecchi fue el principal responsable del accidente. En consecuencia, el italiano recibió una penalización severa que incluye la pérdida de posiciones en la parrilla del próximo Gran Premio y puntos en su licencia. La sanción busca enviar un mensaje claro contra las maniobras peligrosas y el exceso de agresividad en pista.

Márquez, visiblemente molesto tras el incidente, no ocultó su frustración: “No entiendo cómo se pueden permitir acciones así. Todos sabemos lo que nos jugamos en cada curva, y un error así puede costar caro”, declaró el piloto del Gresini Racing.

Por su parte, Bezzecchi reconoció su error y pidió disculpas públicamente, aunque defendió que no hubo mala intención. “Entré pasado, perdí la referencia y no pude evitar el contacto. Lo siento por Marc y por su equipo”, explicó el italiano, que aceptó la sanción sin presentar apelación.

El accidente ha reabierto el debate sobre los límites de la agresividad en MotoGP. Muchos pilotos coinciden en que el campeonato se ha vuelto cada vez más competitivo y que las sanciones deben ser más consistentes para evitar riesgos innecesarios.

Con este nuevo episodio, el Mundial suma una nueva controversia a una temporada ya cargada de tensión. Márquez, que llegaba en plena forma y aspiraba al podio, se ve ahora perjudicado en la lucha por el campeonato, mientras que Bezzecchi deberá recuperar la confianza y limpiar su imagen tras una maniobra que le ha costado cara.