El secreto de Ilia Topuria para enfrentarse a Holloway: ¿Por qué bebe medio litro de vino tinto antes del pesaje?

El próximo sábado 26 de octubre, los fans de las artes marciales mixtas (MMA) tienen una cita ineludible en el UFC 308, que se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi. En la pelea estelar de la noche, Ilia Topuria defenderá su título de peso pluma ante el experimentado Max Holloway, actual número dos del ranking de las 145 libras.

Este será el primer combate en el que el hispano-georgiano pondrá su cinturón en juego tras vencer a Alexander Volkanovski en febrero. El Matador esta decidido a dar a España otra gesta histórica en el deporte con mayor crecimiento del mundo. Las expectativas puestas en este combate son mayúsculas como también lo está siendo su preparación.

El viernes a primera hora de la mañana se celebrará el pesaje oficial para los combates del UFC 308. Ilia Topuria deberá marcar en la báscula las 145 libras o 65,7kg que marca la división del peso pluma. Este trabajo de recorte de peso forma parte del Training Camp que el peleador y todo el 'Topuria Team' llevan realizando los pasados meses, aunque en la semana del combate es donde se produce el corte más agresivo, perdiendo muchos kilos sobre todo por la deshidratación.

Topuria ya explicó hace meses como es su proceso, que se divide en dos, para perder peso antes de un combate: "No como carbohidratos ni fibra, llevo un balance medido con los doctores y los médicos", esta primera parte que menciona consiste en una bajada gradual del porcentaje de grasa corporal. "En la última semana, empezamos la fase de deshidratación", aseguraba el hispanogeorgiano. Esta segunda fase es la más dura y exigente, ya que puede llegar a perder 10 kilos en pocos días con el uso de saunas y cambios de temperatura continuos.

Pero "El Matador" tiene otro sorprendente secreto antes de los pesajes. "Bebo un poco más que una copa de vino. Tomo medio litro de vino", reconocía el luchador en una entrevista en El Partidazo de COPE.

Clave en la deshidratación

Y agregaba: "Los jueves son las noches más difíciles que vivimos los luchadores porque durante el día no podemos comer ni beber. Empezamos con la sauna y por la mañana hacemos entrenamientos para a partir de ahí empieza el proceso de deshidratación. A mí, personalmente, beber vino me ayuda a dormir y al mismo tiempo me ayuda con la deshidratación. Yo he perdido hasta un kilo", concluyó. Respecto al tipo de vino no tiene dudas: "Bueno y tinto".

Y no es de extrañar que un atleta de su nivel recurra al vino y en especial al tinto. Aunque con moderación, contrastados estudios científicos han demostrado que la inclusión de cerveza y vino en la dieta de un deportista mejora considerablemente su rendimiento. Y en el caso del vino aún van más allá. ¿Puede utilizarse el vino tinto como sustancia dopante? La respuesta es sí.

El vino tinto es capaz de acrecentar el rendimiento de deportistas en el terreno de juego aumentando la cantidad de testosterona disponible, una hormona que mejora considerablemente el rendimiento físico. Esto lo que han demostrado los investigadores de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Kingston (Reino Unido). Asimismo, puesto que consumir vino reduce la cantidad de testosterona excretada en la orina, los científicos afirman que podría distorsionar los resultados de controles de dopaje.